Без шансов на Игры: МОК приветствовал решение CAS о недопуске россиян к Олимпиаде
- Reuters
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09 февраля 2018
Пока мы негодуем по вердикту Спортивного арбитражного суда, российский фристайлист Александр Смышляев со вторым результатом в первой квалификации вышел в финал олимпийского турнира в дисциплине могул. Он набрал 83,93 балла. Первое место в квалификации занял канадец Микаэль Кингсбери (86,07), третье — казахстанец Дмитрий Рейхерд (81,23).
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Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт до последнего верила в то, что CAS допустить спортсменов до Олимпийских игр в Пхёнчхане.
«Всё это очень несправедливо. До конца надеялись, что разум и здравый смысл восторжествуют, справедливость. Мы понимаем, что с этой Олимпиадой уже всё. Завтра первые заезды у мужчин начинаются, потом через два дня женщины. Самый быстрый вариант был — выездная панель CAS, все остальные суды, как вы понимаете, не быстрый процесс. Всё, что могли, сделали. Теперь есть время решить, какие действия юридические предпринимать дальше», — заявила Гарт РИА Новости.
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Российский хореограф Илья Авербух считает, что сегодняшнее решение CAS не должно повлиять на работу судей ISU на Играх.
«Всё-таки фигурное катание стояло особняком — это сильная федерация. Можно вспомнить призывы отменить соревнования в России, но предолимпийский чемпионат Европы у нас прошёл. Думаю, все будет решаться внутри, как и всегда было в мире фигурного катания. Конечно, есть определенные кулуарные вещи, но всё должно быть нормально», — цитирует Авербуха ТАСС.
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Олимпийский чемпион в шорт-треке Руслан Захаров заявил, что у него уже почти не осталось эмоций от решений судов.
«Проснулся утром, увидел новости и понял, что ребята из CAS не захотели сделать нам приятное к старту Олимпийских игр. Эмоций от этих решений все меньше. Но я не могу сказать, что воспринимаю это спокойно, мы должны были выступить на этой Олимпиаде, но этого не случилось. Будем работать дальше. Впереди альтернативные соревнования, на которых собираюсь выступить, а вот международных стартов в этом сезоне у меня уже не будет», — приводит слова спортсмена РИА Новости.
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Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко был уверен в отрицательном исходе слушания в арбитраже.
«Спокойно воспринял это решение. До заявлений Баха о необходимости реформирования CAS надеялся, но после его слов понял, что тут уже придется ждать чего-то не самого лучшего. Дальнейшие шаги, скорее всего, будут», — приводит слова Демченко РИА Новости.
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Член совета директоров Олимпийского комитета США (USOC) и член МОК Анита де Франц уже дала свою оценку вердикту CAS по россиянам.
«МОК не хотел, чтобы спортсмены, которые, как нам известно, не были «чистыми», имели возможность выступить в Пхенчхане. МОК принял своё решение, теперь его справедливость подтвердил CAS. Мы приветствуем решение CAS. Всей этой ситуацией МОК отправляет простое сообщение спортсменам: если ты используешь допинг, тебе не стоит приходить на Игры. Мы можем не поймать тебя на самом турнире, но мы обязательно поймаем тебя позже, у нас будет на это десять лет», — сказала Франц журналистам.
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По мнению генерального секретаря Федерации бобслея России Сергей Пархоменко решение Спортивного арбитражного суда имеет политический подтекст.
«Мы разочарованы решением CAS и видим в нём политический подтекст. Верили в лучшее, получили в ответ это. Федерация продолжит оспаривать решение. Будем подавать иски в другие суды с требованием компенсаций за моральные и материальные издержки. Пойдём в Верховный суд Швейцарии. Сейчас торопиться некуда, на Олимпиаду они все равно не успевают, у того же скелетона уже завтра начинаются тренировки. Ускоренно оспорить решение мы все равно не успеем. Поэтому пойдем не в CAS, а в другие суды», — приводит слова Пархоменко ТАСС.
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Корейские болельщики на фигурном катании пронесли на стадион российский флаг и поддерживали национальную команду в лице Михаила Коляды.
Российский флаг на трибунах на фигурном катании pic.twitter.com/r0xvK9P8RX— СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 9 февраля 2018 г.
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Пока не посыпались комментарии давайте взглянем на итоговую расстановку в мужском фигурном катании. Напомним, Коляда остался восьмым в короткой программе.
9FEB Figure Skating Team Event Men Single Skating Short Program— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 9 февраля 2018 г.
2/9 피겨 스케이팅 팀이벤트 남자 싱글 스케이팅 SP 상위 5 선수 경기 결과
1위. Shoma UNO / JPN🇯🇵
2위. Alexei BYCHENKO / ISR🇮🇱
3위. Patrick CHAN / CAN🇨🇦
4위. Nathan CHEN / USA🇺🇸
5위. Matteo RIZZO / ITA🇮🇹 pic.twitter.com/7mxkIYtmV7
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Скелетонистка Елена Никитина прокомментировала вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции на недопуск к Олимпийским играм в Пхёнчхане.
«Я надеялась, что что CAS примет нашу сторону. Пока у меня нет понимания, что делать дальше, нужно посоветоваться с адвокатами. Я очень разочарована. Но со спортом я однозначно расставаться не намерена. У меня все впереди. Буду выступать дальше и приносить медали своей стране», — заявила бронзовая медалистка Игр в Сочи.
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