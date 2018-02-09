Без шансов на Игры: МОК приветствовал решение CAS о недопуске россиян к Олимпиаде

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Мэттью Риб на специально созванной пресс-конференции в главном медиа-центре Олимпиады в Пхёнчхане объявил окончательное решение по делам 45 спортсменов и двух тренеров из России, подавших апелляции на решение Международного олимпийского комитета не допустить их до Игр. Все им отказано в удовлетворении апелляции. RT ведёт прямую текстовую трансляцию с места событий.