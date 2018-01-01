«У нас есть надежда»: в России ждут решения CAS по допуску спортсменов к Олимпиаде в Пхёнчхане

«Путина информируют»

Спортивный арбитражный суд должен был дать окончательный ответ по апелляциям российских атлетов в среду, 7 февраля, однако после двух с половиной часов обсуждения перенёс процедуру на следующий день. Но и в четверг вынести вердикт не удалось, ситуация повторилась — с той лишь разницей, что генсек арбитража на сей раз пообещал, что час икс наступит незадолго до церемонии открытия Игр — 9 февраля, в пять часов утра по московскому времени.

Одним из тех, кто пристально следит за развитием событий, является Владимир Путин. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас заседание завершилось, и CAS взял определённую паузу для оглашения своего вердикта по обращению наших спортсменов. Мы, безусловно, с нетерпением ожидаем решения CAS. Президента, конечно, информируют по мере поступления новостей от спортивного арбитража», — заявил Песков на пресс-конференции.

Дипломат также отметил, что Международный олимпийский комитет обязан будет принять во внимание решения CAS.

«По мнению РФ, решение CAS, безусловно, нужно уважать и выполнять. Это наша точка зрения, и на этот счёт мы продолжаем наши контакты с МОК на экспертном уровне. Соответствующая роль спортивного арбитража чётко прописана в хартии МОК и соответствующих документах организации. Не готов назвать точную статью, но тем не менее роль CAS там закреплена», — добавил Песков.

В парламенте, в свою очередь, подчеркнули, что российские спортсмены чисты, а потому МОК обязан допустить их к Олимпиаде.

«CAS уже подтвердил, что российские спортсмены чисты и не принимали допинг. Они реабилитированы, были возвращены медали. Поэтому мне, например, непонятно, по какой причине их не допускают к Олимпийским играм. Никаких разъяснений не было на этот счёт. Но нельзя же просто взять и дисквалифицировать... Томас Бах заявляет, что приглашение на Олимпиаду — это привилегия. О каких привилегиях может идти речь? Чистые спортсмены должны ехать на Игры, поскольку, согласно Олимпийской хартии, их не имеют права не пускать», — заявил зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Валерий Газзаев в интервью RT.

Депутат также отметил, что МОК действия МОК по отношению к российским спортсменам являются политически ангажированными.

«Томас Бах открыто заявлял, что CAS надо реформировать, что МОК не согласен с решениями суда. Но говорилось это всё для того, чтобы сохранить своё лицо, поскольку обвинения, которые выдвигал МОК в отношении наших спортсменов, не подтвердились. Напрашивается вывод, что здесь была исключительно политическая ангажированность», — добавил Газзаев.

«Самые волнительные 24 часа в моей жизни»

В Олимпийском комитете России в преддверии решения CAS по российским спортсменам не теряют оптимизма. Так, почётный президент ОКР Леонид Тягачёв выразил надежду, что арбитражный суд при вынесении вердикта будет руководствоваться исключительно принципами Пьера де Кубертена.

«У нас есть надежды, и они обоснованы юридическими заключениями. Но какое будет принято решение — это неизвестно никому. Определить мысли Томаса Баха и всех членов комиссии трудно, однако во всём этом деле должна быть спортивная честь. У нас много спортсменов, которые вообще не выступали на чемпионатах мира, тем более на Олимпийских играх... Мы бы хотели, чтобы Олимпиада была, как и завещал Пьер де Кубертен, самым открытым мероприятием для всего мира», — заявил Тягачёв в интервью RT.

Почётный президент ОКР с удовлетворением подчеркнул, что давление на российскую команду в последнее время ослабло.

«У меня есть контакты с теми руководителями, тренерами и спортсменами, которые уже уехали на Олимпиаду. Обстановка вокруг нашей команды великолепная... Нагнетание ситуации, которое было до начала Олимпиады, заканчивается. Спорт побеждает всё», — добавил Тягачёв.

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв объяснил заминку CAS большим количеством апелляций от российских спортсменов.

«Сама процедура заседаний CAS достаточно продолжительна. Юристы изучают все имеющие отношение к делу документы, обоснования. Затем пишется решение. Обычно суд рассматривает иски около месяца, но здесь вынужден вынести вердикт в течение суток. Уложиться в этот срок арбитражу не удалось, но я связываю это просто с тем, что подана не одна апелляция, а несколько десятков. Сейчас не стоит делать каких-то прогнозов, хотя я прекрасно понимаю, что МОК в последние дни оказал на CAS очень серьёзное давление, и большой вопрос, не испугается ли суд. До сих пор там выносили предельно честные решения, которые соответствуют всем законам», — объяснил Балахничёв RT.

Экс-глава ВФЛА также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что CAS якобы допустит на Олимпиаду лишь часть обратившихся в суд российских спортсменов.

«Не очень верю в эту версию. Дело в том, что вводные у всех наших спортсменов плюс-минус одинаковые. Так что, думаю, либо уже оправдают всех, либо не допустят к Олимпиаде никого», — добавил Балахничёв.

Сами спортсмены стараются как можно меньше общаться с прессой, и их можно понять — в ближайшие 24 часа будет решаться фактически их судьба. Так, саночница Татьяна Иванова, серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи, призналась, что предстоящие сутки станут самыми волнительными в её жизни.

«Большое количество людей — моих близких, родных, болельщиков — писали мне слова поддержки. Я сделала всё, что было в моих силах, и я готова к своей третьей Олимпиаде! Впереди — самые долгие и волнительные 24 часа в моей жизни, когда будет вынесен вердикт. Но по-прежнему надеюсь на справедливость, что меня включат в число участников Игр-2018, и я выйду на трассу в ближайшие дни!» — написала в Facebook Иванова после того, как покинула заседание CAS.

Составившая ей компанию в арбитраже скелетонистка Елена Никитина ограничилась ранним утром таким постом: «Восход. Иду. Смотрю. Дышу. Люблю. Живу».