Балахничёв: CAS либо допустит к Олимпиаде всех россиян, либо никого

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Экс-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) перенести оглашение вердикта по отечественным атлетам на 9 февраля.
Балахничёв: CAS либо допустит к Олимпиаде всех россиян, либо никого
  • globallookpress.com
  • © Hendrik Schmidt

«Сама процедура заседаний CAS достаточно продолжительна. Юристы изучают все имеющие отношение к делу документы, обоснования. Затем пишется решение. Обычно суд рассматривает иски около месяца, но здесь вынужден вынести вердикт в течение суток. Уложиться в этот срок CAS не удалось, но я связываю это просто с тем, что подана не одна апелляция, а несколько десятков. Сейчас не стоит делать каких-то прогнозов, хотя я прекрасно понимаю, что МОК в последние дни оказал на CAS очень серьёзное давление, и большой вопрос, не испугается ли суд. До сих пор там выносили предельно честные решения, которые соответствуют всем законам», — заявил Балахничёв в интервью RT.

Функционер отметил, что не доверяет информации СМИ, согласно которой к Олимпиаде допустят лишь часть отечественных атлетов.

«Не очень верю в эту версию. Дело в том, что вводные у всех наших спортсменов плюс-минус одинаковые. Так что, думаю, либо уже оправдают всех, либо не допустят к Олимпиаде никого», — добавил Балахничёв.

Ранее в ОКР заявили, что надеются на положительное решение CAS по апелляциям российских спортсменов.  

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