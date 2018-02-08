В Госдуме прокомментировали готовящееся решение CAS по российским спортсменам

Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Валерий Газзаев в разговоре с RT выразил надежду, что выездная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS), которая завершила слушания по апелляциям российских спортсменов в связи с недопуском к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане, озвучит положительное решение.

«CAS уже подтвердил, что российские спортсмены чисты и не принимали допинг. Они реабилитированы, были возвращены медали. Поэтому мне, например, непонятно, по какой причине их не допускают к Олимпийским играм. Никаких разъяснений не было на этот счёт. Но нельзя же просто взять и дисквалифицировать... Томас Бах заявляет, что приглашение на Олимпиаду — это привилегия. О каких привилегиях может идти речь? Чистые спортсмены должны ехать на ОИ, поскольку, согласно Олимпийской хартии, их не имеют права не пускать», — сказал он.

Газзаев также предположил, что Международный олимпийский комитет (МОК) пытается оказать влияние на Спортивный арбитражный суд.

«Томас Бах открыто заявлял, что CAS надо реформировать, что МОК не согласен с решениями суда. Но говорилось это всё для того, чтобы сохранить своё лицо, поскольку обвинения, которые выдвигал МОК в отношении наших спортсменов, не подтвердились. Напрашивается вывод, что здесь была исключительно политическая ангажированность», — заключил депутат.

Ранее адвокат Филипп Берч, который представляет интересы россиян на заседании выездной панели CAS, заявил, что решение по апелляциям 45 спортсменов и двух тренеров будет озвучено в течение ближайших 24 часов.

Подробности рассмотрения апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.