Песков: Россия с нетерпением ждёт решение CAS по российским спортсменам

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия с нетерпением ждёт вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских спортсменов на решения МОК.
Песков: Россия с нетерпением ждёт решение CAS по российским спортсменам
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Мы, безусловно, с нетерпением ожидаем решения CAS. Вы знаете: мы считаем, что решение CAS, безусловно, нужно уважать и выполнять. Это наша точка зрения», — заявил Песков.

Ранее источник сообщил, что CAS частично удовлетворит апелляции россиян.

Подробности о рассмотрении апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.

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