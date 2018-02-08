Песков: Россия с нетерпением ждёт решение CAS по российским спортсменам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия с нетерпением ждёт вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских спортсменов на решения МОК.
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«Мы, безусловно, с нетерпением ожидаем решения CAS. Вы знаете: мы считаем, что решение CAS, безусловно, нужно уважать и выполнять. Это наша точка зрения», — заявил Песков.
Ранее источник сообщил, что CAS частично удовлетворит апелляции россиян.
Подробности о рассмотрении апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.
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