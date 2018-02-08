«Пройти Олимпиаду без срывов и вернуть свой флаг»: вице-президент ОКР Поздняков о планах российской сборной на Игры

Глава российской делегации на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане Станислав Поздняков провёл брифинг накануне церемонии открытия Игр. Вице-президент ОКР рассказал, как сборную встретили в Пхёнчхане и с какими проблемами столкнулись россияне. Он отметил, что атлетов не затронула вспышка норовируса. Российская сторона, по его словам, очень надеется, что на церемонии закрытия Олимпиады отечественная сборная пройдёт под национальным флагом.

— На сегодня наша делегация составляет 168 спортсменов. Прибыли в Пхёнчхан пока ещё не все. Речь идёт о хоккеистах и других атлетах, которые тренируются в других местах. В ближайшее время они прибудут. Многие спортсмены рады возможности участвовать в соревнованиях. Мы благодарны оргкомитету за комфортные условия проживания, тренировок, за питание. Опытные спортсмены говорят, что Игры организованы на высоком уровне. Завтра состоится церемония открытия, в ней примут участие около 80 человек, почти все из них атлеты. Сейчас в Южной Корее находятся 93 спортсмена. На сегодняшний день все члены делегации здоровы, вспышка норовирусной инфекции никого не затронула.

— Сейчас проходит заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда. У вас есть новости оттуда?

— Я не могу это прокомментировать, так как не обладаю достаточной информацией. Если в команду войдут новые спортсмены, мы будем им рады.

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— С российскими спортсменами происходили какие-либо негативные инциденты?

— У нас были опасения, что будет много провокаций. Однако случай дискриминации был только один. Не хочу вдаваться в подробности. Инцидент произошёл со стороны канадцев, один из членов делегации с негативом отнёсся к нашему тренеру. Глава канадской миссии уже принёс свои извинения, вопрос исчерпан.

— Когда Олимпийский комитет России будет восстановлен в правах?

— Это зависит от даты заседания исполкома Международного олимпийского комитета. Пока об этом говорить преждевременно. Мы готовы к любому развитию событий. Наша рабочая группа, готовившая имплементацию решения МОК, находится здесь. Она очень эффективно отработала, это оценили в МОК. Мы выполнили все требования и согласовали все вопросы участия нашей команды. У нас была встреча, там было отмечено, что мы достаточно эффективно отработали технические детали для восстановления. Думаю, мы пройдём этот этап достаточно ровно. В МОК знают, что в наш адрес возможны провокации со стороны болельщиков. Готовы к развитию любой ситуации и к реакции на неё.

— Какой у российских спортсменов медальный план?

— Спорный вопрос. Раньше мы использовали медальный план на каждые Олимпийские игры. Но из-за последних событий — отстранения Олимпийского комитета России, недопуска отдельных спортсменов — его больше нет.

— ОКР уже заплатил штраф в $15 млн?

— Эта сумма должны быть выплачена до конца Игр. Сейчас преждевременно об этом говорить.

— Может ли поведение болельщиков во время соревнований повлиять на восстановление ОКР?

— ОКР ответственен не только за поведение спортсменов и тренеров, но также болельщиков и журналистов. Мы готовы к любым сложностям, которые могут возникнуть. Наша главная задача — быть в контакте с МОК по каждому поводу, по всем эпизодам неподобающего поведения. Болельщиков призываю воздержаться от политических акций.

— Как относитесь к тому, что российские спортсмены должны выступать в нейтральной форме?

— Мы очень много провели времени с МОК, согласовывая экипировку. Та форма, что есть, на взгляд МОК, отвечает всем требованиям и соответствует нашим взглядам на то, как должна выглядеть красивая одежда для зимних видов спорта. Все вопросы решены, тут у нас полное взаимопонимание. Спортсменам всё нравится, некоторые даже просят её оставить.

— Сравните эти Олимпийские игры с предыдущими, в которых вы принимали участие.

— Да, я прошёл много соревнований как спортсмен, как тренер, как руководитель. Те условия, что существуют на сегодняшний день, достаточно комфортные. Безусловно, сейчас лучше, чем в 1990-е годы. В Атланте в 1996 году был просто кошмар. А по сравнению с Сочи всё довольно похоже. Только тогда было теплее — и на улице, и в помещении. Холод в первые дни вызывал тревогу, мы опасались острых заболеваний. Но сейчас температура повышается.

— Можете рассказать подробнее о состоянии здоровья спортсменов?

— Международный олимпийский комитет не вводил карантин для спортсменов. Были только разосланы рекомендации усилить требования к личной гигиене. В Олимпийской деревне есть диспансер, мы просим спортсменов чаще пользоваться обеззараживающими средствами. Обезопасить себя достаточно просто.

— Если нет медального плана, то в каком случае Олимпиада будет признана успешной?

— На медали претендует большая группа спортсменов, для нас успехом будет пройти эту Олимпиаду ровно, без срывов, и в конце вернуть свой флаг.

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— Как проходит допинг-контроль для российских спортсменов?

— Мы были готовы к любым неординарным случаям. Мы и другие национальные олимпийские комитеты обращаем внимание МОК на то, чтобы спортсменов не беспокоили с 23:00 до 06:00 с допинг-тестами. Не берусь ответить, решит ли МОК эту проблему. Она существует не только с нашей делегацией.

— Кто понесёт флаг на церемонии открытия?

— У нас будет олимпийский флаг, его понесёт волонтёр, выбранный оргкомитетом.

— Какое настроение у российских спортсменов? Готовы ли они к Олимпиаде?

— Мы готовы участвовать, поэтому мы здесь. Спортсмены сами принимали решение, выступать или нет.

— Как будет организован Дом спорта для болельщиков?

— Он должен быть одобрен МОК. После того как комитет одобрит визуализацию и даст нам возможность, спортсмены и тренеры смогут посещать его без ограничений.

— Не утихают споры, должны ли были россияне отправиться на Олимпиаду или нет. Какое у вас мнение?

— То, что мы приехали, — это однозначно правильно. Олимпийское собрание ещё в декабре так решило, я с этим полностью согласен. Спортсмены прекрасно подготовлены, они проявили себя самым лучшим образом, выдержали много испытаний. Надеюсь, что возникшая ситуация не повлияет никак на спортивные результаты. Мы все прекрасно понимаем, что эти атлеты — из России, они представляют Россию.