Дом всех религий, мировая кухня и два флагштока для атлетов из России: что увидел спецкор RT в Олимпийской деревне

В Южной Корее всё готово к официальному старту XXIII зимних Олимпийских игр, до зажжения огня остались считанные часы. Тем не менее спортсмены и тренеры со всего мира продолжают прибывать в Пхёнчхан и размещаться в Олимпийской деревне, где за сутки до церемонии открытия Игр побывал и корреспондент RT. Журналисту удалось выяснить, как проводят свой досуг будущие чемпионы, какой рацион им предложили организаторы и кто проявил творческий подход к украшению жилых помещений.

Есть на Олимпийских играх бастион, проникнуть в который обычному журналисту бывает сложнее, чем на церемонию открытия. Это Олимпийская деревня — целый мини-город для спортсменов и тренеров, собравшихся со всего мира. О том, какая там царит атмосфера, легенды складывают каждые два года. И только в один из двух дней не обладающие преференциями корреспонденты могут прогуляться по тем же переулкам, по которым ходят будущие олимпийские чемпионы.

Также по теме В погоню за золотом: сборная России по хоккею завершает подготовку к Олимпиаде-2018 Через неделю российские хоккеисты начнут борьбу за медали зимней Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. Две товарищеские игры в Москве...

Как известно, на летних Олимпийских играх деревня оживает вечером, а на зимних — днём. Увы, но в светлое время суток застать спортивный микрорайон не получилось.

Первые матчи по кёрлингу, томительное ожидание решений Спортивного арбитражного суда, напутственный брифинг главы российской делегации Станислава Позднякова, да даже скандал с российскими шапками, которые Международный олимпийский комитет разрешает носить, потому что их покупка пополняет его казну, — поход в олимпийскую деревню раз за разом откладывался на более поздний час.

Добраться туда удалось лишь под вечер. С третьей попытки волонтёры в камуфляже всё же направили спецкора RT ко входу для представителей СМИ, и там состоялся самый серьёзный досмотр за всё время пребывания в Корее.

Олимпийская деревня в Канныне

РИА Новости

© Александр Вильф

Охранники попросили открыть рюкзак и избавиться от лежащей в нём бутылки воды.

Кроме воды в деревню запрещено проносить раздающие Wi-Fi устройства, барабаны, ручные и электронные инструменты, зажигалки и животных и другие предметы.

Первым делом жителей Олимпийской деревни в Канныне встречает круглая площадь с флагами всех стран-участниц. Полотно Олимпийских атлетов из России бросается в глаза дважды — стяг с пятью кольцами развевается по центру и на краю, между флагами Узбекистана и Венесуэлы. Почему там, непонятно — во время парада наций россияне будут маршировать между австрийцами и узбекистанцами, и логичнее было бы расположить полотна в таком порядке. В любом случае, только россиянам повезло иметь два флагштока со знаменем, которое будет сопровождать команду на протяжении всех соревнований.

© RT

Рядом находится известный ресторан быстрого обслуживания. Для гостей деревни предусмотрена небольшая комната для приёма пищи, а для спортсменов — большой зал, расположенный за кассами. Рацион этого заведения ничем не отличается от обычного, а цены разнятся — олимпийцам за любимые бургеры надо платить больше. Возможно, дело в ассортименте мяса — его привозят из США, Таиланда и Австралии.

Для корейских волонтёров и полиции предусмотрена отдельная столовая с национальной едой. На стене у выхода из неё висит пугающая надпись «Лихорадка, диарея? Дай нам знать» и указан номер телефона. Некоторых она пугает настолько, что они отказываются пробовать на вкус местные блюда.

© RT

За кафетериями начинается собственно Олимпийская деревня — несколько высоченных домов, между которыми выстроились временные сооружения для обслуживания спортсменов. Обычно деревни для спортсменов принято строить вширь, а не ввысь, поэтому вдоволь нагуляться по каннынской не получилось — практически сразу упираешься в забор, отвесный холм или КПП.

К услугам олимпийцев сразу несколько удобств. Например, дом всех религий. Это не роскошное сооружение наподобие казанского Вселенского храма, а всего лишь временная постройка с пятью комнатами для молитв и столиком посередине, за которым сидел разговаривавший по телефону смотритель. Присутствует там и полка с религиозными книгами, в их числе — Новый Завет на русском языке.

© RT

Чуть поодаль располагается центр отдыха, где команды могут зарезервировать себе комнату на любое время. В коридоре находится стойка со знаменитыми олимпийскими презервативами, которые можно бесплатно забрать с собой, в том числе и в качестве сувенира.

Многоэтажные дома кажутся одноликими, но это не так — каждый житель вывешивает в окне свой флаг, чтобы напомнить о присутствии его страны. Красивая традиция не распространяется только на Россию. Дом Канады украшен не только флагами — рядом с ним красуется статуя лося и хоккейные ворота. Канадцы вообще кажутся хозяевами деревни — чаще всего встретить на улице можно именно их.

© RT

Встретившееся атлеты наперебой хвалили созданные для них условия, но спецкору RT показалось, что строители слегка схалтурили, когда возводили жильё для двух с половиной тысяч спортсменов. Недоделанный ремонт, песок в вырытых ямах, соломенные циновки вместо тротуаров, заклеенные скотчем фонари — всё это вовсе не создавало впечатление качественно выполненной работы. Но раз спортсменам нравится, то временным гостям лучше не жаловаться.