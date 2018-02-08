В погоню за золотом: сборная России по хоккею завершает подготовку к Олимпиаде-2018

Через неделю российские хоккеисты начнут борьбу за медали зимней Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. Две товарищеские игры в Москве против национальной команды Белоруссии и столичного «Спартака» так и не дали ответ, в каком состоянии поедет на Игры главный фаворит турнира. О сильных и слабых сторонах подопечных Олега Знарка — в материале RT.

Главными фаворитами Олимпиады-2018 российских хоккеистов стали называть не вчера — стоило правлению НХЛ во главе с Гэри Бэттменом подтвердить, что игроки лиги не выступят в Пхёнчхане, как эксперты принялись делать ставки на подопечных Олега Знарка. Это логично и закономерно: имея достаточно прочный фундамент в виде КХЛ, считающейся вторым по силе клубным соревнованием в мире, отечественная сборная должна была выйти из кризисной ситуации с наименьшими потерями.

Да, сражаться за золото Игр без полутора десятков суперзвёзд — затея не из простых. Но и шведы, сумевшие сохранить лишь пятерых исполнителей из состава, выигравшего последний чемпионат мира, и уж тем более канадцы с американцами, вынужденные формировать национальные команды с абсолютно чистого листа, оказались в куда более затруднительном положении.

Но на деле всё совсем не так очевидно, как может показаться на первый взгляд.

Своим неоднозначным и отчасти даже скандальным решением НХЛ сократила до минимума разрыв в уровне мастерства между общепризнанными лидерами и представителями среднего класса.

И это, в свою очередь, в разы увеличило вероятность любого рода сенсаций на Играх. Как именно будет проходить и чем завершится хоккейный турнир Олимпиады, за неделю до его начала можно только гадать, а российская дружина отличается от соперников лишь тем, что на ней лежит груз явно завышенных ожиданий целой страны.

Скажем, если Канада вдруг не доберётся до медальных матчей, ничего сверхъестественного не произойдёт. «Кленовые листья» не привыкли делать далеко идущие выводы из результатов турниров сборных, где они не представлены сильнейшими игроками, а потому спокойно дождутся следующей возможности доказать собственное превосходство в конкурентной среде.

Для России же неудачное выступление (а таковым вполне могут счесть любой итог, кроме триумфа) способно привести к самым невероятным последствиям. Вплоть до масштабных реформ в КХЛ — лиге, которую всё чаще в последнее время подвергают критике. Сохранить лицо и избежать глобальных сдвигов ей поможет только золото Пхёнчхана.

«Привет» от МОК

В отличие от других видов спорта, которые потеряли многих лидеров из-за санкций МОК, хоккею в определённой степени повезло. Организация могла бы назвать подозрительными старые допинг-пробы российских спортсменов (ведь многие из них, включая главных звёзд команды Илью Ковальчука и Павла Дацюка, выступали в Сочи) и заставить их пожертвовать качественной подготовкой к Играм ради восстановления репутации в различных судебных инстанциях.

Но, во-первых, Россия получает ощутимую поддержку со стороны IIHF и лично её президента Рене Фазеля, не имеющего привычки выносить значимые решения без веских аргументов, — то есть не противостоит всему миру в одиночку. Во-вторых, свою роль в данном вопросе наверняка сыграла жёсткая позиция руководства КХЛ относительно возможных санкций против дружины Знарка. Если бы лига не отпустила в Корею легионеров, имеющих действующие контракты как минимум с базирующимися в России клубами, хоккейный турнир Олимпиады можно было бы не проводить вообще в связи с его полнейшей бессмысленностью.

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Правда, абсолютно всех кандидатов в национальную команду ФХР всё равно не отстояла. Да и, по большому счёту, не могла отстоять.

Оба железных претендента на участие в Играх, которым не были выданы приглашения в Пхёнчхан, — защитник Антон Белов и нападающий Сергей Плотников — ранее были уличены в нарушении антидопинговых правил. Первый отбыл трёхмесячную дисквалификацию за положительную пробу, сданную во время финальной серии Кубка Гагарина в сезоне-2011/12, а второй отделался лишь предупреждением летом 2017-го, но всё же перестал считаться чистым атлетом в глазах комиссии по допуску россиян к Олимпиаде.

Начинать подыскивать замену им тренерский штаб сборной смело мог уже в декабре, когда МОК отстранил ОКР и вынес решение, что спортсмены с допинговой историей в Корею не поедут.

Потерю Плотникова можно назвать ощутимым ударом по амбициям сборной. Форвард СКА никогда не относился к числу исключительно талантливых и одарённых хоккеистов — отчасти по этой причине ему в своё время не удалось закрепиться в НХЛ. Но Знарок ценит Сергея не за технику или нестандартное мышление, а за безграничную энергию, работоспособность и запредельную самоотдачу: в этих аспектах он порой стоит целого звена.

Что до Белова, то по совокупности заслуг капитан российской команды на ЧМ-2017, безусловно, должен был попадать в предварительную заявку на олимпийский турнир.

Но смог бы он выиграть конкуренцию у молодых коллег по амплуа прямо сейчас, посреди скомканного травмами сезона — сложный вопрос, ответ на который мы, к сожалению, уже не получим. Это касается и попавшего в чёрный список МОК Валерия Ничушкина, который, если бы и пробился в основу сборной, то лишь в качестве игрока одной из сдерживающих троек или и вовсе запасного нападающего. То есть важного винтика в командном механизме, но не настолько, чтобы его отсутствие перекрывало путь к золотым медалям.

Тренерский карт-бланш

В остальном же Знарок вызвал в сборную всех исполнителей, в которых нуждался, — включая очередного форварда оборонительного плана Илью Каблукова, смысл приглашения которого в национальную команду толком никто не понял. Наставник был непреклонен в кадровых вопросах и не позволил общественному мнению навязать себе игроков, чьё присутствие в Корее казалось ему неочевидным или рискованным. Например, креативного, но нестабильного нападающего Владимира Ткачёва и защитника-ветерана Андрея Маркова, продуктивного в большинстве, зато регулярно ошибающегося при исполнении своих непосредственных обязанностей.

Исключение было сделано разве что для лучшего бомбардира в истории КХЛ Сергея Мозякина: его подключили к работе со сборной, даже несмотря на то что лидер «Металлурга» не лучшим образом вписывается в схемы главного тренера и имеет весьма противоречивую историю взаимоотношений с национальной командой. В форварде, которому ещё до окончания сезона-2017/18 стукнет 37, Знарок видит потенциального джокера на тот случай, если его базовые домашние заготовки по каким-то причинам не сработают.

Мозякин будет мало (или вообще не будет) играть в равных составах — он призван прикрыть давнюю ахиллесову пяту российской дружины и помочь с реализацией численного преимущества. Не факт, что получится, но тренерский штаб по крайней мере сделает для этого всё возможное, избавив выдающегося голеадора от черновой работы, в которой он не силён, и позволив ему творить.

Неоднозначные «товарняки»

Оценивать результаты контрольных матчей любой топовой сборной перед большим турниром невероятно сложно, если не знать, что именно тренеры хотели увидеть в исполнении своих подопечных здесь и сейчас, — а Знарок, как известно, не относится к числу специалистов, любящих раскрывать карты перед представителями СМИ.

Состоявшиеся накануне вылета российских хоккеистов в Корею встречи с национальной командой Белоруссии и московским «Спартаком» (обе были выиграны с суммарным счётом 5:1) можно рассматривать под самыми неожиданными углами, выискивая как массу позитива, так и тонны негатива. Но очевидными являются только два момента.

Во-первых, москвичи, не имеющие никакого отношения к формированию состава российской дружины на Олимпиаду, пошли ей навстречу и дали согласие на проведение встречи в не самое удобное для себя время. Красно-белые продолжают борьбу за путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина с «Динамо» и «Северсталью». Более того, на матч со сборной «Спартак» приютил её резервистов, представляющих другие коллективы КХЛ (даже ЦСКА, что выглядело по меньшей мере странно), и подвинул собственных игроков ради предоставления соревновательной практики другим.

То есть, если раньше у кого-то ещё оставались сомнения, что для победы в Пхёнчхане были использованы все доступные и не запрещённые законом средства, кроме разве что натурализации, в минувшее воскресенье они отпали окончательно.

Во-вторых, Знарок до сих пор находится в поиске оптимальных сочетаний игроков — прежде всего в нападении. И это настораживает. Тот факт, что в поединке со «Спартаком» наставник был вынужден развести Ковальчука и Дацюка по разным звеньям, вызывает смутное чувство тревоги, да и эффективный подносчик снарядов для лидеров сборной до сих пор не найден. На эту роль пробовались и Сергей Калинин, и Михаил Григоренко, но без особых успехов.

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Не стоит удивляться, если в товарищеской встрече с хозяевами Олимпиады корейцами, запланированной на 10 февраля, к питерским армейцам на постоянной основе (хотя бы в порядке эксперимента) присоединится не имеющий привязки к определённым партнёрам Мозякин. Ему всё-таки будет куда проще понимать действующих не по шаблону исполнителей, нежели номинальным разрушителям из третьего-четвёртого звена, а ломать очень перспективную вторую тройку атаки в составе Никиты Гусева, Вадима Шипачёва и Кирилла Капризова ради усиления первой тренерский штаб наверняка не станет.

Как бы то ни было, поводов для серьёзного беспокойства российская сборная пока не даёт. У дружины Знарка есть медальный потенциал, который она должна реализовать в Корее, а формат олимпийского турнира позволяет набирать обороты постепенно: каждый его участник проведёт как минимум четыре поединка и выйдет в плей-офф независимо от результатов групповой стадии.

Да, многие болельщики ожидали зрелой, яркой и целостной игры от команды, опирающейся на два базовых клуба и использующей проверенные десятками или даже сотнями поединков КХЛ сочетания, уже на стадии подготовки к главному старту четырёхлетнего цикла.

Впрочем, то, что ничего не значащие «товарняки» предоставили тренерскому штабу обильную пищу для размышлений, — определённо позитивный момент. Лучше столкнуться с проблемами сейчас, когда ещё осталось время на их решение, нежели разнести пару-тройку уступающих в классе соперников и оказаться у разбитого корыта в Пхёнчхане.