Фетисов: папа римский поможет организовать хоккейный матч на Северном полюсе

Двукратный олимпийский чемпион и спецпредставитель Госдумы РФ в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта Вячеслав Фетисов рассказал, что Ватикан поможет реализовать идею проведения Матча звёзд на Северном полюсе.

«Идея Матча звёзд на Северном полюсе многим понравилась. Идёт согласование со всеми странами, кто причастен к этому делу», — приводит слова Фетисова «Чемпионат».

Он отметил, что на прошлой неделе прошла встреча с отвечающим за спорт кардиналом Ватикана, который оказался погружённым в эту тему и готовым помочь.

«Папу римского спорт и экология волнуют как никого другого на этом посту. Название матча по хоккею на Северном полюсе — «Последняя игра»; таким образом мы хотим привлечь внимание к экологическим проблемам. Последняя и единственная игра. Проект живёт, надеюсь, он получит развитие, ведь тема важнейшая», — сказал Фетисов.

Проблема экологии на Северном полюсе связана с тем, что температура воды там поднялась на пять градусов за шесть лет: существует риск, что через 30 лет половину Азии и островные государства накроет водой.

Ранее сообщалось, что Капризов остался в восторге от встречи хоккеистов с болельщиками в аэропорту.