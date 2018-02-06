Фетисов: папа римский поможет организовать хоккейный матч на Северном полюсе
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«Идея Матча звёзд на Северном полюсе многим понравилась. Идёт согласование со всеми странами, кто причастен к этому делу», — приводит слова Фетисова «Чемпионат».
Он отметил, что на прошлой неделе прошла встреча с отвечающим за спорт кардиналом Ватикана, который оказался погружённым в эту тему и готовым помочь.
«Папу римского спорт и экология волнуют как никого другого на этом посту. Название матча по хоккею на Северном полюсе — «Последняя игра»; таким образом мы хотим привлечь внимание к экологическим проблемам. Последняя и единственная игра. Проект живёт, надеюсь, он получит развитие, ведь тема важнейшая», — сказал Фетисов.
Проблема экологии на Северном полюсе связана с тем, что температура воды там поднялась на пять градусов за шесть лет: существует риск, что через 30 лет половину Азии и островные государства накроет водой.
Ранее сообщалось, что Капризов остался в восторге от встречи хоккеистов с болельщиками в аэропорту.