Капризов остался в восторге от встречи хоккеистов с болельщиками в аэропорту

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Хоккеист Кирилл Капризов поделился эмоциями от встречи с болельщиками по прибытии в аэропорт южнокорейского Сеула.

«Встречают просто блестяще. Не ожидал, если честно, такого», — приводит слова Капризова «Р-Спорт».

По его словам, хоккеисты сборной России понимают, что от них ждут только победы. «И мы ждём от себя победы, чего же ещё?» — добавил Капризов.

Ранее сообщалось, что болельщики исполнили гимн России во время встречи хоккеистов в аэропорту Сеула.

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