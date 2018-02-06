Болельщики исполнили гимн России во время встречи хоккеистов в аэропорту Сеула

Сборная России по хоккею прибыла в Южную Корею для участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Команду в аэропорту Сеула встречали около 200 болельщиков, которые исполнили гимн России и песню «Катюша».

На встрече хоккеистов поют гимн pic.twitter.com/mNSgS4V7Eg — Александр Рогулев (@a_rogulev) 6 февраля 2018 г.

Сборная России будет готовиться к турниру в пригороде Сеула — Аняне. Подопечные Олега Знарка сыграют в группе В против США, Словакии и Словении. Первый матч состоится 14 февраля.

Ранее сообщалось, что российских спортсменов поселили в шаговой доступности от центра допинг-контроля на ОИ-2018.