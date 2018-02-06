Российских спортсменов поселили в шаговой доступности от центра допинг-контроля на ОИ-2018
Российские спортсмены были поселены в шаговой доступности от центра допинг-контроля в Олимпийской деревне прибрежного кластера в Канныне.
Об этом сообщает «Р-Спорт».
Отмечается, что расстояние от корпуса, где проживают российские атлеты, до главного центра допинг-контроля составляет не более десяти метров.
Ранее сообщалось, что основанием для исков российских спортсменов в Спортивный арбитражный суд стал санкционный характер критериев Международного олимпийского комитета.
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