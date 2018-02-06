Основанием для исков российских спортсменов в CAS стал санкционный характер критериев МОК

Стали известны основания для исков 32 российских спортсменов в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске атлетов к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на швейцарскую юридическую компанию Schellenberg Wittmer Ltd.

По информации источника, в дополнение к заявленным в cуде первой инстанции трибунала Лозанны основаниям для иска в документе также указаны: санкционный характер применённых МОК критериев приглашения, их существенное расширение по сравнению с теми, которые были одобрены в решении исполкома МОК от 5 декабря 2017 года, нарушение индивидуальных прав спортсменов, злоупотребление МОК своей монопольной позицией.

Отмечается, что исполком МОК одобрил три критерия приглашения российских спортсменов, однако комиссия руководствовалась 17 критериями.

Ранее сообщалось, что атлеты из России подали иск в связи с недопуском к ОИ и дискриминацией по принципу гражданства.