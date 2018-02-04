«Время разговоров и смуты прошло»: экс-тренер олимпийской сборной по хоккею о санкциях МОК и перспективах на Играх

Игрокам и тренерскому штабу сборной России по хоккею стоит забыть о санкциях МОК и сконцентрироваться на подготовке к олимпийскому турниру. Такое мнение в интервью RT высказал известный тренер Владимир Юрзинов — старший. Наставник, выигравший с командой серебро Нагано-98, также оценил уровень подготовки дебютантов Игр и поделился секретами успеха легендарного Виктора Тихонова.

«В тяжёлые минуты Тихонов говорил: «Ребята, всё закончилось. Наша задача: собраться, выйти и играть»

— В последнее время матчи с участием сборной России вызывают неподдельный интерес у болельщиков. Кубок Первого канала в декабре 2017 года прошёл при аншлагах, полный стадион собрался и на товарищескую игру с белорусскими хоккеистами. Вы отмечаете прирост аудитории?

— Для меня такая обстановка — радость. Это не просто матчи, это целое семейное событие. Приятно видеть счастливые лица болельщиков, огромное количество детей, красивых девушек. Спасибо нашей федерации, Владиславу Третьяку и Роману Ротенбергу, что вернули в хоккей это чувство праздничности. И главное, что праздник чувствуется под сводами хоккейных арен вне зависимости от результата выступления сборной.

— Что скажете о результатах? Как вам выставочный матч с Белоруссией, в котором команда Знарка одержала яркую и уверенную победу?

— Матч, конечно же, выдался хорошим, сами соперники — наши давние друзья, многие ребята знакомы, потрясающая атмосфера, о которой я говорил. К тому же отличная тактика для подготовки — ведь белорусы играют в канадской манере, так что встреча пойдёт на пользу обеим командам. Впрочем, выводы делать пока рановато, но радует, с какой самоотдачей, рвением и блеском в глазах выходят на лёд наши ребята. На данном этапе хорошее настроение — залог успеха в дальнейшей работе.

Публикация от Хоккей России (@russiahockey) Фев 2, 2018 at 3:12 PST

— То есть вы думаете, что на настроение нашей сборной никак не повлияли все последние события?

— Знаете, я часто вспоминаю Виктора Васильевича Тихонова — моего дорого друга, тренера, с которым мы прошли долгий и извилистый путь. Чего только не было, сталкивались с самыми разными ситуациями. Его давно нет с нами, но слова, которые он говорил в сложнейшие моменты, я помню до сих пор: «Всё ребята, всё закончилось. Вот команда, вот соперник, вот Олимпиада. Наша задача: собраться, выйти и играть. Больше нас ничего не интересует. Самый главный матч — следующий, главное — бороться вместе от начала и до конца, а там — как Бог даст».

Владимир Юрзинов: «В тяжёлые минуты Тихонов всегда находил нужные слова»

— После Кубка Карьяла вы высказали обеспокоенность тем, что игроки сборной и даже тренерский штаб устали, играют с потухшими глазами и проигрывают по этим компонентам соперникам. Сейчас ситуация ещё сложнее, к тому же ощущается сильное психологическое давление. Как вы думаете, справятся наши ребята?

— Опять вспомню Тихонова: «Всё закончилось. Нам нужна концентрация». Мы уже забыли слово «усталость». Его для нас нет. Впереди у ребят Олимпийские игры, интереснейшие соперники. За нами победные традиции, наша хоккейная история, всё это с нами и за нами. Вот по такому принципу и надо подходить к Играм. Мы готовили команду с Тихоновым, опираясь на эти факторы.

— А вы пытались оградить ваши команды от внешнего мира? Избавить от лишней информации?

— Мы как раз не ограждали, на этом и спотыкались. Не все Олимпиады складывались для нас не удачно, вспомните Лейк-Плэсид… Так что далеко не везде и не всегда удавалось справиться со всем стрессом, который выпадал на долю коллектива во время Олимпиады.

«Нет ничего страшного в том, что игроки НХЛ пропустят турнир»

— Но сейчас стресса добавили постоянные санкции и запреты от МОК. В этом году, выходит, будет ещё сложнее?

— Что касается нынешнего времени, то надеюсь на опыт нашего тренерского состава. Они все были очень хорошими игроками и прошли сейчас работу с клубами КХЛ. Это серьёзная подготовка, которая позволяет всегда быть в строю. Также у наших тренеров есть важнейшее качество — способность развивать и настраивать хоккеистов. Стоит сказать, что у нас есть настоящие лидеры среди исполнителей: Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин. Они опытные, закалённые, через многое прошли и повидали всякое. Это очень важно, ведь вокруг них молодые партнёры. Если не ошибаюсь, у нас и вовсе самая молодая команда по среднему возрасту игроков. Но это хорошо — соблюдение баланса.

— Вы выделили Ковальчука, которому сейчас порой достаётся от болельщиков. Десять лет назад они носили его на руках после победного гола на ЧМ-2018, а сейчас готовы обвинить чуть ли не в предательстве. Как вы к этому относитесь?

— Время разговоров и смуты прошло. Пора забыть обо всём этом и двигаться к цели, которая у нас без всяких сомнений есть. Это касается и команды, и её болельщиков. Уже принято решение. Какой смысл об этом дальше говорить? Нас ожидает интересный турнир с очень равными участниками. Я даже не вижу ничего страшного в том, что игроков из НХЛ не будет.

— То есть не считаете, что сборная обескровлена без Александра Овечкина, Евгения Малкина, Сергея Бобровского?

— Но ведь часто так бывает, что кто-то получает травму и надо искать замену, команда не может играть и строиться от одного. Так что к вынужденному отсутствию игроков в хоккее относятся с понимаем. К тому же это отличный шанс для молодых ребят заявить о себе на уровне, выше которого быть уже не может. Всё это делает грядущий олимпийский турнир крайне интересным. А что касается вратарей, то у нас отличное трио и сплав опыта и молодости. И кстати, наша молодёжь к такому вызову готова. Система подготовки кадров выстроена, успешно работает и позволяет с оптимизмом смотреть на тех, кто стучится в дверь большого хоккея.

— Кстати, а что, на ваш взгляд, происходит с нашими молодыми игроками, которые уезжают в НХЛ, выдают яркий сезон, а после сталкиваются с игровыми проблемами? Например, тот же Артемий Панарин.

— Некоторые ребята нуждаются в нашей традиционной системе подготовки. Она всё-таки отличается от западной. Поэтому надо собирать молодых российских хоккеистов после первого сезона в НХЛ и готовить к следующему, учитывая возможные проблемы, возникшие по ходу чемпионата. Конкуренция там сумасшедшая. Чуть остановился — и всё переворачивается с ног на голову.

— Кто с этой Олимпиады может вернуться новой звездой России?

— Не люблю определение «суперзвезда», да и сейчас важно чтобы была яркая коллективная игра. Эта тенденция просматривается по всему миру, кумирами становятся те, кто работает на команду и для неё. Посмотрите, какая слаженная командная игра у тех же американцев, канадцев, шведов. Сильнейшие сборные делают ставку именно на этот компонент. И отрадно, что коллективная игра — это же главное качество советского хоккея.

— Наша сборная действительно фаворит?

— Давайте не будем опережать события. В молодости я ещё рассуждал на подобные темы, но сейчас с высоты прожитых лет отвечу так: скоро будут соревнования, там и увидим. Наша задача — подготовиться.

Владимир Юрзинов: «На Олимпиаде в Нагано старались сохранять традиции советского хоккея»

— Ваша команда завоевала серебро Олимпиады 1998 года в Нагано. В ту команду до сих пор влюблены миллионы болельщиков. Насколько это особенная команда для вас?

— Я был тренером на восьми Олимпиадах. Впервые повёз команду ещё в 1976 году в роли помощника Бориса Кулагина. Тогда, в Инсбруке мы выиграли золото, но было всё это при царе Горохе. (Смеётся.) Так что мне сложно выбрать только одну команду. Но тогда в Нагано я впервые стал главным тренером и как мог старался сохранить и продолжить традиции нашего славного хоккея. До сих пор вспоминаю ребят с благодарностью: капитана той команды Пашу Буре, менеджера Алексея Касатонова, Владика Третьяка который тогда тренировал вратарей… Мы были объединены общей идеей, желанием с честью защитить память о наших великих победах. Надеюсь, что так будет и на этот раз.