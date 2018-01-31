Ковальчук: Знарок — один из тех людей, кого я обязательно послушаю
«Нет, разговора пока не было. Но если Олег Валерьевич так сказал, то он — один из тех людей, кого я послушаю обязательно», — признался в интервью RT Ковальчук.
Хоккеист также заявил, что ситуация вокруг Олимпиады не должна волновать спортсменов.
«Мы пытаемся отбросить все мысли, которые не можем контролировать. Зачем нам об этом думать? У нас сейчас непростой сбор в Новогорске, тренируемся по два-три раза в день, готовимся. Самое главное — подойти в хорошей физической форме к первой игре», — сказал Ковальчук.
Ранее он заявил, что правила МОК не читал и читать не будет.