Ковальчук: Знарок — один из тех людей, кого я обязательно послушаю

Российский форвард Илья Ковальчук сообщил, что главный тренер сборной России Олег Знарок ещё не проводил «жёсткого» разговора насчёт правил поведения на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Нет, разговора пока не было. Но если Олег Валерьевич так сказал, то он — один из тех людей, кого я послушаю обязательно», — признался в интервью RT Ковальчук.

Хоккеист также заявил, что ситуация вокруг Олимпиады не должна волновать спортсменов.

«Мы пытаемся отбросить все мысли, которые не можем контролировать. Зачем нам об этом думать? У нас сейчас непростой сбор в Новогорске, тренируемся по два-три раза в день, готовимся. Самое главное — подойти в хорошей физической форме к первой игре», — сказал Ковальчук.

Ранее он заявил, что правила МОК не читал и читать не будет.