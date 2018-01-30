Дубль Капризова помог сборной России по хоккею обыграть Белоруссию в контрольном матче

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Сборная России по хоккею одержала победу над национальной командой Белоруссии в контрольном матче.

Встреча, проходившая на льду московской арены «ВТБ Ледовый дворец», завершилась со счётом 3:0.

В составе сборной России автором дубля стал форвард ЦСКА Кирилл Капризов. Ещё одна шайба в активе нападающего СКА Павла Дацюка.

В следующем контрольном матче, который пройдёт в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2018 года, подопечные Олега Знарка сыграют с московским хоккейным клубом «Спартак». Игра состоится 4 февраля.

Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что Федерация хоккея России проделала огромную работу перед ОИ-2018.

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