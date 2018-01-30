Колобков считает, что ФХР проделала огромную работу перед ОИ-2018

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что Федерация хоккея России (ФХР) проделала огромную работу для подготовки национальной команды к выступлению на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«ФХР проделала огромную работу перед Олимпийскими играми. В работу сборных команд были введены новые технологии, большой аналитический штаб. У штаба сборной был двухлетний план подготовки к Играм, предусмотрительно заготовленный сразу на два сценария: на случай участия игроков НХЛ был бы задействован состав, игравший на Кубке мира и усиленный лучшими игроками КХЛ», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Он отметил, что при отборе кандидатов в сборную, помимо текущей физической формы и выступлений на клубном уровне, учитывалось множество других данных, собранных аналитическим штабом национальной команды.

«За двухлетний цикл подготовки рассмотрены свыше 100 кандидатов в национальную команду, были приложены максимальные усилия по возвращению игроков из НХЛ», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что российских хоккеистов ждёт «жёсткий» разговор по поводу требований МОК о национальной принадлежности.