Колобков считает, что ФХР проделала огромную работу перед ОИ-2018
«ФХР проделала огромную работу перед Олимпийскими играми. В работу сборных команд были введены новые технологии, большой аналитический штаб. У штаба сборной был двухлетний план подготовки к Играм, предусмотрительно заготовленный сразу на два сценария: на случай участия игроков НХЛ был бы задействован состав, игравший на Кубке мира и усиленный лучшими игроками КХЛ», — приводит слова Колобкова ТАСС.
Он отметил, что при отборе кандидатов в сборную, помимо текущей физической формы и выступлений на клубном уровне, учитывалось множество других данных, собранных аналитическим штабом национальной команды.
«За двухлетний цикл подготовки рассмотрены свыше 100 кандидатов в национальную команду, были приложены максимальные усилия по возвращению игроков из НХЛ», — добавил министр.
Ранее сообщалось, что российских хоккеистов ждёт «жёсткий» разговор по поводу требований МОК о национальной принадлежности.