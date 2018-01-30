Знарок рассказал, кто будет защищать ворота сборной России в контрольном матче со «Спаратком»

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Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок рассказал кто из голкиперов будет защищать ворота национальной команды в контрольном матче против московского «Спартака».

«Мне понятно кто первый номер вратарей но вам этого не скажу. Со «Спартаком» сыграет Илья Сорокин. Василий Кошечкин неплохо готов, смотрели его игры в КХЛ, хорошие движения», — заявил Знарок.

Матч между сборной России и «Спартаком» состоится 4 февраля на арене «ВТБ Ледовый дворец» в Москве.

Ранее Знарок заявил, что сборной России не хватило свежести в матче с Белоруссией

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