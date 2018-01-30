Знарок считает, что сборной России не хватило свежести в матче с Белоруссией

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Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок прокомментировал победу своих подопечных над командой Белоруссии в контрольном матче.

«За два дня мы проделали большую работу, поэтому где-то не хватило свежести, выиграли на мастерстве. Что-то понравилось, что-то — не очень. Но тренер никогда не должен быть доволен игрой», — заявил Знарок после матча.

Он отметил, что ждёт от форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина хорошей игры в большинстве.

«Наигрываем для этого два звена. Переговорили, пробуем делать его «блуждающим», чтобы был готов к большинству. Сегодня внутреннюю тренировку посвятили этому компоненту, именно это будет главным на турнире», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что дубль Капризова помог сборной России по хоккею обыграть Белоруссию в контрольном матче.

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