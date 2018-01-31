Жамнов считает, что спорт должен оставаться вне политики

Глава скаутской службы сборной России Алексей Жамнов рассказал о состоянии перед ОИ-2018 в Пхёнчхане после решений Международного олимпийского комитета (МОК), вынесенных относительно российских спортсменов.

«Конечно, обидно. Считаю, что многие вещи, которые сейчас происходят, несправедливы по отношению к спорту. Политика политикой, но спорт всегда должен оставаться независимым от неё», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью RT.

Он также вспомнил опыт Олимпиады 1992 года в Альбервилле, когда российские хоккеисты после развала СССР выступали под флагом МОК.

«Если вспоминать 1992 год, то тогда политическая ситуация была другой, чем сейчас. Тогда мы не знали, какая у нас будет страна, как будет называться, какой будет флаг. Сейчас у нас есть и Родина, и флаг, и мы все прекрасно об этом знаем», — сказал Жамнов.

Ранее капитан российской команды по хоккею Павел Дацюк сообщил, что разговор с руководством сборной о требованиях МОК на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане пока не состоялся.