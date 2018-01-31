Дацюк: разговора о требованиях МОК ещё не было

Капитан российской команды по хоккею Павел Дацюк сообщил, что разговор с руководством сборной о требованиях Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане пока не состоялся.

«Разговора ещё не было. Но мы должны будем узнать, каких правил нам стоит придерживаться. Чтобы не допустить ошибку, надо доверять ребятам, понимать всю сложившуюся ситуацию. Будем стараться не делать ошибок», — сказал Дацюк в интервью RT.

Капитан также прокомментировал отсутствие представителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Играх в Пхёнчхане.

«Без игроков НХЛ Олимпиада не такая яркая. Но турнир есть турнир, надо играть и выигрывать», — заключил Дацюк.

Ранее Дацюк поделился впечатлениями от победы над национальной командой Белоруссии в контрольном матче.