Дацюк о матче с Белоруссией: могли больше забить, напряжение сказалось

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Нападающий санкт-петербургского СКА и сборной России по хоккею Павел Дацюк поделился впечатлениями от победы над национальной командой Белоруссии в контрольном матче.

«Хороший получился матч. Было много моментов. Могли больше забить. Напряжение сказалось. Всё-таки первая игра. А так — приятная атмосфера, много народа пришло. Спасибо им», — рассказал Дацюк.

Отвечая на вопрос, готовятся ли игроки сборной к тому, что поддержка на предстоящей Олимпиаде не будет такой, как на прошедшем матче, хоккеист заявил: «Конечно. Будет намного сложнее, и мы это понимаем. При своих болельщиках приятно играть».

Ранее сообщалось, что дубль Кирилла Капризова помог сборной России по хоккею обыграть Белоруссию в контрольном матче.

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