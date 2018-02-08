Стало известно, что нельзя проносить спортсменам в Олимпийскую деревню в Канныне

Стало известно, что запрещено проносить спортсменам на территорию Олимпийской деревни в южнокорейском Канныне.

В подлежащий изъятию перечень входят: фейерверки, петарды, оружие, бейсбольные биты, резиновые дубинки, жидкий газ, наркотики, ножи, устройства с беспроводным доступом, инструменты (в том числе и электрические), зажигалки и другие поджигающие средства, незапечатанные продукты, домашние животные, а также барабаны и иные инструменты производящие шум.

Ранее сообщалось, что рядом с Олимпийской деревней в Канныне начался пожар.