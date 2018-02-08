Рядом с Олимпийской деревней в Канныне начался пожар

Недалеко от Олимпийской деревни в южнокорейском Канныне начался пожар.

Об этом сообщает Daily Mirror. BREAKING: 'Massive fire' breaks out close to athlete and media villages at Winter Olympics https://t.co/pgnOmwzr6Gpic.twitter.com/Bitj0g6Fr5 — Daily Mirror (@DailyMirror) 8 февраля 2018 г. Отмечается, что возгорание произошло в строящемся высотном здании. Ранее сообщалось, что Россия готова помочь с обеспечением безопасности организаторам ОИ-2018. Подробности рассмотрения апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.