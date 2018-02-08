Рядом с Олимпийской деревней в Канныне начался пожар

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Недалеко от Олимпийской деревни в южнокорейском Канныне начался пожар.

Об этом сообщает Daily Mirror.

Отмечается, что возгорание произошло в строящемся высотном здании.  

Ранее сообщалось, что Россия готова помочь с обеспечением безопасности организаторам ОИ-2018.

Подробности рассмотрения апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.

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