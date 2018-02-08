Россия готова помочь с обеспечением безопасности организаторам ОИ-2018

Короткая ссылка
Россия готова помочь с обеспечением безопасности мероприятий на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане и поделиться своими наработками.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на замглаву МИД РФ Олега Сыромолотова.

«Уверены, что южнокорейские власти делают всё возможное, чтобы это знаковое спортивное мероприятие прошло наилучшим образом и при должной безопасности», — сказал Сыромолотов.

Он отметил, что у России имеются хорошие наработки в организации и проведении событий такого уровня и страна готова поделится накопленным опытом с зарубежными партнёрами.

Ранее первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что с начала Олимпиады был зафиксирован один случай дискриминации по отношению к россиянам.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru