Россия готова помочь с обеспечением безопасности организаторам ОИ-2018

Россия готова помочь с обеспечением безопасности мероприятий на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане и поделиться своими наработками.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на замглаву МИД РФ Олега Сыромолотова.

«Уверены, что южнокорейские власти делают всё возможное, чтобы это знаковое спортивное мероприятие прошло наилучшим образом и при должной безопасности», — сказал Сыромолотов.

Он отметил, что у России имеются хорошие наработки в организации и проведении событий такого уровня и страна готова поделится накопленным опытом с зарубежными партнёрами.

Ранее первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что с начала Олимпиады был зафиксирован один случай дискриминации по отношению к россиянам.