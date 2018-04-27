«Будут судебные процессы»: как в России отреагировали на противоречивые показания Родченкова в CAS

Российские спортсмены намерены отстаивать свою репутацию в судах. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков после публикации полного текста решений CAS по лыжнику Александру Легкову и бобслеисту Александру Зубкову. В ряде отечественных спортивных федераций также сообщили о готовности подать судебные иски. Допинговый скандал получил продолжение после того, как стало известно об отказе информатора WADA Григория Родченкова подтвердить комиссии CAS свои прежние показания. В частности, Родченков рассказал, что не был свидетелем употребления стимулятора «Дюшес» российскими атлетами или подмены проб анализов перед их проверкой.

«Останавливаться не будем и пойдём в европейские судебные инстанции»

Публикация мотивировочной части решения CAS по отечественным спортсменам, которых ранее обвиняли в употреблении допинга, вызвала в России большой резонанс. Выяснилось, что в ходе допроса в Спортивном арбитражном суде информатор WADA Григорий Родченков, на словах которого и строились все обвинения в адрес россиян, заявил, что никогда не давал никому из атлетов коктейль из запрещённых препаратов «Дюшес» и не видел, как они его употребляли. Также он отметил, что не был свидетелем подмены мочи спортсменов в Сочинской лаборатории. В результате CAS отказался рассматривать употребление допинг-коктейля как улику в отношении атлетов, и 28 из них были полностью оправданы.

Произошедшее прокомментировал пресс-секретарь главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Сейчас налицо тот факт, что человек путается в показаниях. Он фактически подтверждает свою ложь, свою клевету, а также тот факт, что человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих слов. Конечно же, мы надеемся, что эта ситуация заставит различные организации ещё раз очень серьёзно посмотреть на предтечу тех или иных решений, которые они принимали в отношении наших спортсменов», — цитирует Пескова «Р-Спорт».

А министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международное спортивное движение впредь должно руководствоваться интересами атлетов.

«Все наши приложенные усилия делаются в первую очередь для российских спортсменов. Международное спортивное движение во всех своих ипостасях должно руководствоваться именно интересами атлетов, а не какими-то бюрократическими моментами, политической борьбой, попытками изолировать или наказать кого-то. Может, не такой существенный, но всё-таки важный момент появился совсем недавно — когда спортсменам для участия в международных соревнованиях не успевают выдать визы. Это пару раз происходило с нашими коллегами из США. Думаю, международные федерации, которые организуют соревнования, должны обязать страну-хозяйку без каких-либо проблем принимать участников турнира», — приводит слова министра «Спорт-Экспресс».

Между тем, в руководстве российского спорта уже пообещали судиться с Родченковым, чтобы защитить безвинно пострадавших атлетов. Министр спорта Павел Колобков заявил, что решение CAS говорит само за себя.

«Во время слушаний в CAS Родченков и Макларен впервые представляли информацию в суде перед лицом трёх независимых судей. Был проведён перекрёстный допрос, им задали ряд неприятных вопросов. В итоге было принято то решение, о котором вы знаете. Мы выступаем за то, чтобы виновные в употреблении допинга спортсмены понесли наказание. Но для этого должны быть представлены реальные доказательства их вины, а не голословные обвинения со стороны товарища Родченкова. Пострадали не только наши спортсмены, но всё мировое спортивное движение, болельщики, тренеры. Сейчас проходит несколько судебных процессов в отношении Родченкова. Один — в Лозанне, второй — в Нью-Йорке, третий — в Канаде. Впереди нас ждут многие другие процессы в судах по нашим спортсменам. И мы окажем им всю необходимую поддержку», — пообещал министр.

О готовности обратиться в суд заявили и в отечественных спортивных федерациях. Так, сделала это глава федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Для того чтобы предпринимать дальнейшие шаги, мы хотим дождаться объяснений по всем спортсменам. Особенно нас волнуют дела трёх девчонок, которые не были оправданы. Есть понимание, что останавливаться не будем и пойдём в европейские судебные инстанции. Тем более учитывая тот факт, что главный свидетель свидетелем как таковым не оказался», — подчеркнула Вяльбе.

Поддержала её и президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталья Гарт.

«Я в январе была на заседании CAS и видела, что Родченков не смог представить ни одного доказательства вины наших спортсменов. Сейчас мы проводим консультации с адвокатами, чтобы решить, в каком направлении двигаться дальше. Родченков своими бездоказательными заявлениями, видимо, решил пропиариться на весь мир, облив грязью всех спортсменов, которые потом и кровью завоевывали свое честное имя», — заявила функционер.

А глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов выразил надежду, что теперь отечественный спорт перестанут «кошмарить».

«Мы всегда знали и говорили о том, что обвинения Родченкова голословные. И когда его привели к присяге, он уже не смог выдавать свои домыслы за реальность. Какие могут быть сейчас эмоции... Спорт — такая штука, бывает, с тобой поступают несправедливо, и если за это держаться, дальше двигаться будет просто невозможно. Надеюсь, МОК сделает выводы, и вся эта история прекратит кошмарить российский спорт», — отметил Кравцов.

«Легков завершил карьеру из-за действий Родченкова»

CAS опубликовал полные тексты решений пока только по делам лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова. Последний в итоге оказался в числе 11 спортсменов, которые не были полностью оправданы. Тем не менее, пожизненная дисквалификация на участие в Олимпийских играх с атлета, который в настоящий момент занимает пост главы Федерации бобслея России (ФБР), была снята. Сам он изъявил желание продолжать бороться за своё честное имя.

«Если посмотреть раньше, когда нас совершенно не слушали, то не было предоставлено ни одного доказательства деятельности того же Родченкова, поэтому все эти новости довольно предсказуемы. Но время упущено, потрачены нервы, имидж российских спортсменов в мире сильно пошатнулся», — заявил Зубков.

А вот полностью оправданный Легков пока никак не прокомментировал свои дальнейшие действия, но адвокат Кристоф Вишеманн, представляющий интересы лыжника, заявил, что планов «по этому поводу» нет.

Зато скелетонист Александр Третьяков, который также попал в число 28 полностью оправданных российских спортсменов, заявил, что Родченков фактически сломал карьеру Легкова.

«Мотивировочная часть решения по моему делу пока не опубликована, но всё, что касается Легкова, я прочитал и считаю, что Родченков и Макларен, давшие в своё время нужные для МОК показания, стали причиной того, что этот великолепный лыжник завершил карьеру. И я как человек, который тоже вынужден был пропустить Олимпийские игры и ряд этапов Кубка мира, очень хорошо понимаю Легкова, который хочет подать на МОК в суд», — цитирует Третьякова ТАСС.

Саночник Альберт Демченко, другой оправданный CAS спортсмен, который, как и Зубков, уже завершил карьеру, заявил, что теперь «всё в руках адвокатов».

«Мне сложно сказать, что мотивировало Родченкова сначала голословно обвинять Россию, а потом изменить свои показания. Наверное, тогда это было больше его желание заявить о себе. Это был удар по всему российскому спорту. Мы с ним справились, но волны расходятся, и они коснулись всех аспектов. И это удар не только по России, но и по всему мировому спорту. Не знаю, как будут развиваться события в дальнейшем, теперь всё в руках адвокатов. Потому что на слушаниях в CAS мы говорили, что никогда не принимали допинг и никогда не пытались обмануть антидопинговую систему. Тем более во время Олимпийских игр в Сочи», — отметил трёхкратный призёр Олимпийских игр.

«Родченков в суде вертелся как уж на сковородке»

В Госдуме происходящее назвали «срежиссированной на Западе фейк-кампанией». Об этом заявил председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв. Он также рассказал о дальнейшем обращении спортсменов в суд.

«Российские спортсмены и чиновники приняли решение отстаивать свою честь в гражданских судах, подавать иски и требовать наказания для тех, кто необоснованно обвинял их и нашу страну в употреблении допинга. А это влечёт за собой и дачу показаний под присягой, и в случае отсутствия доказательств уголовную ответственность в соответствии с нормами швейцарского, канадского или российского права. Поэтому в суде Григорий Родченков, Макларен и другие сказочники начали вертеться как ужи на сковороде. Ведь за клевету нужно отвечать, а данные под присягой показания это не просто газетная вырезка или болтовня на пресс-конференции. К сожалению, вся эта срежиссированная на Западе фейк-кампания против России достигла ряда поставленных целей», — поведал депутат.

В свою очередь другой депутат Госдумы трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин прокомментировал текст решения CAS цитатой из Марка Твена.

«Всё было и так очевидно. У Родченкова полно нестыковок, искажений и просто грязных инсинуаций. К его действиям сейчас подходит цитата из Марка Твена: «Чем больше врёшь, тем больше нужно запоминать». У него не было никаких задокументированных доказательств. Был только воображаемый «Дюшес». Сейчас мы обязаны сосредоточится на его лжи — собрать все примеры вранья Родченкова и на основании этого возвращать положенное нам место в системе олимпийских ценностей», — заявил Карелин.

А трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина подчеркнула, что Родченковым не было предъявлено ни одного реального доказательства вины российских спортсменов.

«О бездоказательности обвинений Родченкова уже говорили — к сожалению, нас никто не слушал. Доказательств, что мы невиновны, практически нет. Но нет и доказательств нашей вины. Тем не менее, своё черное дело Родченков сделал — два года мы находились в тяжёлом состоянии. Летние Олимпийские игры в Рио, зимние Игры в Пхёнчхане — мы понесли колоссальный урон», — посетовала депутат Госдумы.

Коллега Родниной по депутатскому цеху, заслуженный хоккеист Вячеслав Фетисов также объявил о готовности добиваться справедливости в суде.

«Шанс на то, что мы сможем добиться оправдания в суде после того, как Родченков не смог подтвердить свои допинговые обвинения в CAS, всегда есть. Но для этого нужна твердая позиция, аргументы и факты», — заявил Фетисов.

Другой депутат олимпийская чемпионка Светлана Журова напомнила, что у Родченкова имеются проблемы с психикой, а потому серьёзно относиться к его показаниям не стоит.

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«Надеюсь, скоро все начнут понимать, что связались с человеком, который просто психологически неустойчив. Заметьте, даже в последней мотивировочной части доклада CAS, который объясняет, почему оправдали российских спортсменов, говорится, что в дневнике Родченкова нет об этом записей. Есть только показания, в которых человек путается. Жаль, что большинство людей не концентрирует внимание на том, что сейчас всё начинает отыгрываться обратно. Надеюсь, WADA начнёт по-другому к нам относиться. Нам важно, чтобы РУСАДА вернули аккредитацию, чтобы восстановили статус наших паралимпийцев и федерацию лёгкой атлетики», — подчеркнула Журова.

Наконец, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина отметила, что Родченков «плывёт в дырявой лодке».

«Комиссия принимала определённые решения на основании заявлений Родченкова так что они в этой лживой, дырявой лодке плывут вместе. Очень рассчитываю на хорошее решение CAS, которое будет передано в МОК. Должно же остаться какое-то благоразумие, если мы говорим о таком грандиозном движении, как Олимпийское, и хотим очиститься от политических интересов ряда стран. Свой «коктейль Дюшес» политики должны очистить своими руками», — выразила надежду заслуженная гимнастка.

А четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов отметил, что «стакан с ложью» в отношении российских спортсменов оказался переполнен.

«Если пошли такие заявления, как те, которые уже сделали Родченков и Макларен, возникает вопрос: что произошло, что их точка зрения так радикально поменялась? Люди устали врать? Вся эта ситуация мне напоминает эксперимент со стаканом, куда по капле льют воду. Когда стакан наполняется, создаётся впечатление, что вода как бы уже выходит за пределы емкости, но не проливается — словно её удерживает невидимая плёнка. Но достаточно всего лишь одной капли, чтобы плёнка прорвалась и вода хлынула наружу. Так произошло и с той ложью, которая на протяжении двух с лишним лет по капле набиралась в стакан обвинений против России. Сейчас стакан, похоже, переполнился, и сразу возникает множество вопросов: как быть со спортсменами? С теми, кому сломали жизнь, кого под надуманными предлогами отстранили от Олимпийских игр. Как им теперь восстанавливать своё имя? Как и чем измерить тот ущерб, который был нанесён?», — заявил Попов.