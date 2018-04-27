Песков: Родченков фактически подтверждает свою ложь

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал своё мнение насчёт ситуации с Григорием Родченковым, который не смог подтвердить свои заявления об употреблении допинга в России на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Сейчас налицо тот факт, что человек путается в показаниях. Налицо тот факт, что человек фактически подтверждает свою ложь, свою клевету, а также тот факт, что человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих слов. Конечно же, мы надеемся, что эта ситуация заставит различные организации ещё раз очень серьёзно посмотреть на предтечу тех или иных решений, которые они принимали в отношении наших спортсменов», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он также отметил, что российская сторона давно говорила о несерьёзности обвинений со стороны Родченкова.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, а ныне депутат Государственной думы Александр Карелин прокомментировал новость о том, что Григорий Родченков не смог подтвердить свои заявления об употреблении допинга в России на слушаниях CAS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Допинг
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных