Песков: Родченков фактически подтверждает свою ложь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал своё мнение насчёт ситуации с Григорием Родченковым, который не смог подтвердить свои заявления об употреблении допинга в России на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Сейчас налицо тот факт, что человек путается в показаниях. Налицо тот факт, что человек фактически подтверждает свою ложь, свою клевету, а также тот факт, что человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих слов. Конечно же, мы надеемся, что эта ситуация заставит различные организации ещё раз очень серьёзно посмотреть на предтечу тех или иных решений, которые они принимали в отношении наших спортсменов», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он также отметил, что российская сторона давно говорила о несерьёзности обвинений со стороны Родченкова.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, а ныне депутат Государственной думы Александр Карелин прокомментировал новость о том, что Григорий Родченков не смог подтвердить свои заявления об употреблении допинга в России на слушаниях CAS.