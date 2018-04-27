Скелетонист Третьяков считает, что Родченков виноват в завершении карьеры Легкова

Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков считает, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков и глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен виноваты в том, что лыжник Александр Легков завершил карьеру спортсмена.

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не допустить ряд российских спортсменов, в том числе и Легкова с Третьяковым, к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

«Мотивировочная часть решения по моему делу пока не опубликована, но всё, что касается Легкова, я прочитал и считаю, что Родченков и Макларен, давшие в своё время нужные для МОК показания, стали причиной того, что этот великолепный лыжник завершил карьеру. И я, как человек, который тоже вынужден был пропустить Олимпийские игры и ряд этапов Кубка мира, очень хорошо понимаю Легкова, который хочет подать на МОК в суд», — цитирует Третьякова ТАСС.

Он также заявил, что будет планировать свои дальнейшие действия после публикации Спортивного арбитражного суда (CAS) мотивировочной части по его делу.

Ранее Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, а ныне депутат Государственной думы Александр Карелин прокомментировал новость о том, что Григорий Родченков не смог подтвердить свои заявления о допинге в России на слушаниях CAS.