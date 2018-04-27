Зубков: было ожидаемо, что Родченков не предоставит ни одного доказательства

Глава Федерации бобслея России Александр Зубков ожидал, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков не сможет подтвердить свои заявления об употреблении допинга в России на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Если посмотреть раньше, когда нас совершенно не слушали, то не было предоставлено ни одного доказательства деятельности того же Родченкова, поэтому все эти новости довольно ожидаемы. Но время упущено, потрачены нервы, имидж нас как спортсменов в мире сильно пошатнулся», — приводит слова Зубкова РИА Новости.

Он также выразил надежду, что адвокаты внимательно изучат всё и помогут в составлении исков по отстаиванию чести российских спортсменов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал своё мнение по поводу ситуации с Григорием Родченковым, который не смог подтвердить свои заявления об употреблении допинга в России на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS).