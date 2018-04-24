«Исполнили мечту ребёнка»: тяжелобольной фанат «Эвертона» при помощи робота «вышел» на поле перед матчем АПЛ

Страдающий от тяжёлого заболевания 14-летний футбольный болельщик Джек Маклинден смог виртуально присутствовать на матче своей любимой команды «Эвертон». Он управлял специальным роботом, с помощью которого видел и слышал всё, что происходило на поле и за его пределами. Такую возможность юному фанату предоставила компания No Isolation, помогающая тяжелобольным детям по всему миру вести полноценную жизнь при помощи новейших электронных технологий.

На матче 35-го тура Английской премьер-лиги между «Эвертоном» и «Ньюкасл Юнайтед» сбылась мечта Джека Маклиндена — юного поклонника хозяев поля, страдающего детской формой эпилепсии. Несмотря на то что мальчик частично парализован и не может находиться долгое время вне дома, он смог не только увидеть матч любимой команды со стадиона, но и выйти на поле вместе с остальными детьми, сопровождающими футболистов в подтрибунном тоннеле, а также пообщаться с игроками команды.

Всё это стало возможным благодаря портативному роботу AV1, управляемому дистанционно при помощи телефона или планшета. В устройство встроены камера и динамики, позволяющие тому, кто им управляет, слышать и видеть происходящее «ушами» и «глазами» робота, а также общаться при помощи встроенного динамика.

Честь вынести AV1 на поле досталась капитану «Эвертона» Филу Ягелке. Таким образом, Джек стал полноценным участником предматчевой церемонии наравне с остальными детьми. Кроме того, перед началом поединка мальчик смог виртуально поприсутствовать в раздевалке команды и пообщаться с любимыми игроками.

«Для всех в клубе было очень важно сделать нечто невероятное для нашего маленького болельщика благодаря удивительным технологиям и компаниям No Isolation и WellChild. Нас очень вдохновил шанс помочь Джеку исполнить его мечту и сделать для него что-то действительно запоминающееся, то, что он всегда будет ценить», — рассказал представитель клуба Скотт Маклауд.

14-летний Джек Маклинден страдает синдромом Леннокса-Гасто — тяжёлой формой эпилепсии, развивающейся в детском возрасте. Мальчик частично парализован, а также не может обходиться без дополнительного баллона с кислородом. Всё это затрудняет любое нахождение ребёнка вне дома и делает невозможным посещение «Гудисон Парка» — стадиона команды, за которую Джек болеет с ранних лет.

«Поддержка сотрудников WellChild доказала нам, что мы не одни и никогда не останемся без помощи. А благодаря No Isolation и «Эвертону» Джек получил такой бесценный опыт», — цитирует мать мальчика Мишель Уигнолл официальный сайт команды.

Воплотить мечту ребёнка в жизнь помогли две компании, занимающиеся проблемами тяжелобольных детей. Норвежская фирма No Isolation предоставляет возможность детям и подросткам, ограниченным в своих передвижениях в силу тяжёлых заболеваний, вести как можно более полноценную жизнь, посещать школы и другие учебные заведения, общественные места и различные мероприятия. При помощи роботов, специально сконструированных для этих целей, организация борется с одиночеством и изоляцией тяжелобольных.

«Технологии позволяют сделать невозможное возможным. Казалось, что мечта Джека выйти на поле рука об руку с футболистами «Эвертона» не сможет осуществиться из-за состояния его здоровья. AV1 был создан для детей, которые чувствуют себя одинокими и отрезанными от своих друзей. Работа с таким великолепным и всегда открытым для сотрудничества клубом, как «Эвертон», над исполнением мечты Джека — то, что ни я, ни остальные сотрудники No Isolation никогда не забудем», — говорится в заявлении генерального директора и сооснователя организации Карен Долва.

Осуществлению проекта способствовал и британский фонд WellChild.

«Стать частью события, организованного No Isolation и «Эвертоном» на стадионе «Гудисон Парк», — настоящая фантастика. Нам кажется, что такой маленький робот, как AV1, может дать огромную надежду Джеку и другим детям, требующим особого внимания и ухода, чьё состояние здоровья не позволяет им находиться там, где бы они хотели», — приводит слова генерального директора WellChild Колин Дайера официальный сайт фонда.

🤖 | This little robot is about to make one young Evertonian's dream come true! #JacksRobotMascot



Find out more later on https://t.co/Xu5xBqhT7G... pic.twitter.com/YZuk2pFkNr — Everton (@Everton) 23 апреля 2018 г.

Джек вместе с AV1 находился и на послематчевой пресс-конференции, на которой главный тренер команды Сэм Эллардайс поблагодарил мальчика за виртуальное участие в матче, которое, несомненно, вдохновило футболистов на победу.

«Джек получил сегодня незабываемый опыт, выйдя на поле вместе с Филом Ягелкой и увидев всё своими глазами. Спасибо за 1:0, друг», — цитирует Эллардайса The Telegraph.

Джек Маклинден стал первым ребёнком, виртуально сопроводившим на поле игроков перед матчем. И это лишь один из многочисленных случаев, когда футбольные клубы и спортсмены участвовали в благотворительных акциях, призванных помочь попавшим в беду детям.

Так, футбольный клуб «Челси» на протяжении нескольких лет оказывал поддержку благотворительному фонду Plan International, занимающемуся помощью детям по всему миру в вопросах образования, здравоохранения и других сферах.

Футболисты «Баварии» сотрудничают с детским фондом Sternstunden, логотип которого присутствовал на месте спонсорской рекламы на их футболках во время матчей.

Подобные акции проходят и в России. В завершившемся на прошлых выходных 27-м туре РФПЛ игроки московского «Спартака» и грозненского «Ахмата» вышли на поле с детьми, страдающими синдромом Дауна, в рамках благотворительных акций «Футбол во благо» и «Мир равных возможностей».