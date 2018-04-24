Бенефис Дзюбы, новый конфуз «Спартака» и голы-шедевры: чем запомнился 27-й тур РФПЛ

Артём Дзюба в составе тульского «Арсенала» провёл один из лучших матчей сезона, забив «Зениту» решающий гол. «Локомотив» потерял очки в игре с «Уфой», но «Спартак» не воспользовался осечкой конкурента и практически потерял шансы на чемпионство. ЦСКА одолел «Краснодар» благодаря дублю Ахмеда Мусы. Главные события 27-го тура чемпионата России по футболу — в материале RT.

Молитва Манчини и гол с углового

Пожалуй, главным событием тура стала месть Дзюбы «Зениту». После прихода в команду из Санкт-Петербурга Роберто Манчини, форвард оказался на скамейке запасных. А зимой его вовсе перевели в «Зенит-2», сославшись на некую травму. В результате Артём на правах аренды отправился в «Арсенал».

Нападающий не скрывал обиды на итальянского тренера и клуб и отмечал, что очень хочет сыграть с сине-бело-голубыми в 27-м туре. Правда, за это, по условиям контракта, тулякам требовалось выплатить петербуржцам €120 тыс. (примерно 9,5 млн рублей). Дзюба даже был готов заплатить этот штраф из своего кармана.

В итоге он всё же вышел на поле в игре со своей командой и стал одним из главных героев матча. При непосредственном участии Артёма были забиты все три мяча «Арсенала». Уже на третьей минуте он ассистировал Игорю Горбатенко, который нанёс прекрасный обводящий удар из-за пределов штрафной.

В конце первого тайма арендованный у «Зенита» форвард навязал борьбу Доменико Кришито, и тот головой фактически сбросил мяч под удар Сергею Ткачёву — 2:1.

Наконец, за две минуты до окончания встречи, когда туляки уступали в счёте после дубля Далера Кузяева, именно Дзюба спас «Арсенал» от поражения. Форвард первым оказался на мяче после отскока от перекладины и вколотил его в сетку. Взятие ворот нападающий отпраздновал бурно, даже не пытаясь скрывать своих эмоций.

Любопытна реакция фанатов «Зенита». Казалось, они встретят Артёма недоброжелательно, но на деле поклонники петербуржцев повели себя по отношению к футболисту весьма корректно, ему даже посвятили баннер.

А после встречи выяснилось, что Дзюбе не пришлось лично платить «Зениту» €120 тыс. По информации СМИ, «Арсенал» взял все расходы на себя после впечатляющей игры форварда, который к тому же вышел на поле с незалеченной травмой.

Но матч в Туле запомнился не только благодаря Дзюбе. Во-первых, «Зенит» потерял важнейшие очки в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов. Во-вторых, Леандро Паредес в середине первого тайма забил прямым ударом с углового.

Наконец, в составе «Зенита», как уже говорилось, дублем отметился Кузяев. Полузащитник, недавно восстановившийся после травмы, вышел на замену на 66-й минуте и менее чем за полчаса перевернул игру с ног на голову. Для начала он заработал вторую жёлтую карточку для Горбатенко, а затем в течение трёх минут оформил дубль и вывел свою команду вперёд. К сожалению поклонников «Зенита», усилий Далера для победы оказалось недостаточно.

Не помогло и посещение Манчини Тульского католического прихода. Накануне матча специалист помолился в храме и принял причастие.

Жуткая травма Витиньо и 500-й матч Алексея Березуцкого

Осечкой «Зенита» не преминул воспользоваться ЦСКА, который в важнейшем матче обыграл прямого конкурента — «Краснодар». Как известно, команде с юга России не сумел помочь Фёдор Смолов, в прошлом туре получивший спорную жёлтую карточку якобы за симуляцию. Однако отсутствие лучшего бомбардира не помешало гостям выйти вперёд в начале второго тайма.

Но армейцы, в составе которых отсутствовали Алан Дзагоев и Понтус Вернблум, в очередной раз проявили характер и одержали третью волевую победу в сезоне в РФПЛ. Три очка команде принёс оформивший дубль Ахмед Муса. Нигериец сравнял счёт красивым ударом в ближнюю девятку с рикошетом от перекладины, а вот второй гол нападающего получился курьёзным. Один на один с вратарём его фактически вывел Виктор Классон, пришедший на помощь своим защитникам.

После матча Муса обнялся с Виктором Гончаренко. А ведь совсем недавно во время игры с «Динамо» наставник ЦСКА обругал подопечного за то, что форвард отказался пожать ему руку после замены.

«Наверное, нам стоило ради этого пообщаться после знаменитого матча с «Динамо», когда я его заменил. Я Ахмеду сказал, что он мне не друг. Как видно, стоило вступить в перепалку, если он так заиграл. Если надо будет, ещё раз это сделаю», — пообещал после игры тренер.

Муса в сложившейся ситуации повёл себя по-мужски и не стал обижаться на Гончаренко, хотя играет за ЦСКА в аренде. Настоящее мужество проявил и Витиньо. За десять минут до конца матча с «Краснодаром» защитник соперника Андреас Гранквист шипами бутсы ударил бразильца прямо в лицо. Врачам пришлось оперативно накладывать полузащитнику швы. Несмотря на это, футболист армейцев доиграл матч, ведь замен у москвичей больше не было.

Любопытно, что судья Сергей Лапочкин никак не отреагировал на произошедшее, зато в Контрольно-квалификационной комиссии по судейству под руководством нового главы Николая Левникова пообещали рассмотреть эпизод.

Наконец, нельзя не отметить достижение Алексея Березуцкого. Игра с «Краснодаром» стала для защитника 500-й за ЦСКА. Из действующих футболистов армейцев больше только у Игоря Акинфеева (562), Сергея Игнашевича (538) и Василия Березуцкого (528). Все они в воскресенье также вышли на поле.

Ничейная болезнь «Локо»

Закрывал воскресную программу тура матч между рвущимся к первому за 14 лет чемпионству «Локомотивом» и «Уфой». Поклонники железнодорожников верили, что после осечки в игре с «Ахматом» (0:0) их любимцы дома одержат победу. В итоге красно-зелёные вновь разошлись с соперником нулевой ничьей. При этом подопечные Юрия Сёмина практически не создали опасных моментов у ворот Александра Беленова. Запомнились разве что дальний удар Мануэла Фернандеша, с которым справился Беленов, да чуть неточный выстрел Антона Миранчука после отменной передачи его брата Алексея.

Промах полузащитника в этой ситуации настолько разозлил Сёмина, что он выбросил на поле бутылку с водой — правда, тут же поднял её с газона, выйдя за пределы технической зоны.

Понять тренера можно, ведь «Локомотив», второй раз подряд сыграв вничью, позволил приблизиться к себе главному преследователю — «Спартаку». В случае победы над «Ахматом» красно-белые могли сократить отрыв от лидера до четырёх баллов. При этом железнодорожников в следующих турах ждут тяжелейшие встречи с «Зенитом» и «Краснодаром».

Провал «Спартака» и ошибки защитников

Однако сам «Спартак» ждал ещё больший конфуз. Матч с «Ахматом» получился для красно-белых одним из самых неудачных в сезоне. У команды не получилось практически ничего, а ведущие футболисты попросту растворились на поле.

Гости же уверенно действовали в обороне и при первой возможности мгновенно убегали в контратаки. Уже на 11-й минуте «Ахмат» открыл счёт. Центральные защитники Сердар Таски и Сальваторе Боккетти не справились ни с забегом Бернарда Бериши, ни с Магомедом Митришевым, который спокойно замкнул прострел партнёра.

Вскоре преимущество грозненцев удвоилось. На этот раз Дмитрий Комбаров грудью фактически сбросил снаряд под удар Исмаэлу. А в самом начале второго тайма «Ахмат» сделал счёт крупным. Бериша легко обыграл вышедшего на замену Николу Максимовича и спокойно пробил в ближний угол. «Спартак» ответил голом престижа в исполнении Луиса Адриано на 86-й минуте и, кажется, потерял последние шансы на защиту чемпионства.

Мало того, красно-белые опустились на третье место в турнирной таблице, пропустив вперёд ЦСКА, и рискуют остаться без медалей и Лиги чемпионов на следующий сезон, ведь «Зенит» за три тура до финиша сезона отстаёт от «Спартака» всего на очко, а «Краснодар» — на три.

Встреча Бердыева с «Ростовом» и юбилейная форма «Рубина»

С тех пор как Курбан Бердыев вернулся из «Ростова» в «Рубин», матчи между командами приобрели особую принципиальность. Всё же именно благодаря туркменскому специалисту оба клуба добились наивысших результатов в своей истории. В игре первого круга казанцы в Ростове-на-Дону одержали победу с минимальным счётом, но на этот раз набрать три очка не сумели, хотя и вышли вперёд в конце первого тайма.

Гол Кристиана Нобоа точно войдёт в число самых красивых по итогам 27-го тура. После подачи углового эквадорец с лёту пробил из-за пределов штрафной и отправил мяч в ближнюю девятку. Возвращение в «Рубин» явно пошло футболисту на пользу. В семи весенних матчах РФПЛ полузащитник отметился двумя голами и отдал три результативные передачи.

Отыграться «Ростову» удалось после перерыва. Сергей Паршивлюк подключился к атаке по правому краю и тоже с лёту замкнул навес Алексея Ионова. Для защитника этот мяч стал первым в чемпионате.

Возможно, именно отсутствие перебравшего жёлтых карточек Сердара Азмуна не позволило «Рубину» одержать третью победу подряд. В последних двух матчах игрок стал напоминать самого себя образца прошлого сезона и отметился тремя забитыми мячами. В итоге иранскому форварду не удалось не только продлить свою результативную серию, но и примерить специальную форму казанцев, в которой футболисты вышли на игру в честь 60-летия клуба.

Гол-красавец Ташаева и прощание «СКА-Хабаровска» с элитой

Ожесточённая борьба в РФПЛ идёт на всех фронтах. Если наверху турнирной таблицы команды сражаются за медали и путёвки в еврокубки, то внизу — за выживание. Однако для «СКА-Хабаровска» борьба завершилась за три тура до финиша сезона. После домашнего поражения от «Динамо» с минимальным счётом у команды не осталось даже теоретических шансов на спасение.

Дальневосточный коллектив, пробившийся в элиту через стыковые матчи, изначально выглядел не слишком готовым к РФПЛ. Итог — всего две победы в 27 матчах и только три очка в выездных встречах.

Единственный мяч в составе «Динамо» забил Александр Ташаев: ударом из-за пределов штрафной футболист направил снаряд точно в дальнюю девятку. Этот гол составил достойную компанию шедеврам в исполнении Горбатенко, Нобоа, Мусы и Паредеса.

При этом Ташаев проводит великолепный сезон. На счету полузащитника уже 12 баллов за результативность (семь мячей плюс пять результативных передач). Неслучайно его партнёр по команде Кирилл Панченко заявил, что если Александр продолжит играть на таком уровне, то попадёт в заявку сборной России на домашний чемпионат мира.

Судейский скандал и эпидемия травм в «Тосно»

Второй волчий билет, очевидно, разыграют «Анжи» и «Тосно». Обе команды в отчётном туре потерпели поражения и уже на семь очков отстают от ближайших конкурентов. После сенсационной победы над «Спартаком» в полуфинале Кубка России коллектив из Ленинградской области уступил прямому конкуренту — «Амкару». Счёт в начале матча с довольно спорного пенальти открыл Александр Рязанцев. Давид Юрченко, спасавший команду в кубковой серии одиннадцатиметровых, был близок к тому, чтобы и в этом эпизоде отразить удар оппонента, но не дотянулся до мяча. А в добавленное арбитром время «точку» в матче поставил Михаил Костюков.

Хозяева после игры винили во всех бедах арбитра Алексея Еськова. Так, Юрченко заявил, что в составе «Амкара» играли не 11, а 14 человек, намекая на ошибки судейской бригады. А главный тренер команды Дмитрий Парфёнов остался крайне недоволен назначенным пенальти.

«Один эпизод перевернул всю игру. Я стараюсь такие моменты не комментировать, но такой пенальти не поставили бы ни в ворота «Зенита», ни в ворота «Спартака». Что соперник, что наш защитник находились в одной ситуации, таких эпизодов в каждом матче может быть три-четыре штуки», — негодовал специалист.

«Тосно» же мало того, что проиграл, так ещё и потерял из-за травмы Георгия Мелкадзе, который был призван заменить на острие атаки выбывшего на полгода из-за травмы Павла Погребняка.

Гол в концовке и травма вратаря

Проиграл в отчётном туре и «Анжи». Победа над «Спартаком» придала «Уралу» такой заряд бодрости и сил, что в следующем туре команда одержала победу и в Дагестане. В Каспийске всё долго шло к тому, что счёт так и не будет открыт. Но на 84-й минуте спокойное течение приближающегося к концу матча нарушил Эрик Биквалфи. Получив мяч вблизи чужой штрафной, румын красивым ударом перебросил вышедшего слишком далеко из ворот Александра Будакова.

К слову начинали матч махачкалинцы с другим голкипером, однако Георгий Лория получил повреждение плеча в столкновении с собственным защитником Сергеем Брызгаловым и по истечении часа игры вынужден был попросить замену. Свои 60 минут грузинский вратарь провёл на высшем уровне и неоднократно спасал «Анжи». В результате набрать три очка махачкалинцам не помогла даже активная поддержка болельщиков, которых на эту игру пускали бесплатно.