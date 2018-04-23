ККК РФС рассмотрит эпизод с ударом Гранквиста в голову Витиньо

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Руководитель контрольно-квалификационной комиссии Российского футбольного союза (ККК РФС) Николай Левников сообщил, что комиссия рассмотрит эпизод матча 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), в котором защитник «Краснодара» Андреас Гранквист ударил ногой по голове нападающего ЦСКА Витиньо.

«Комиссия рассматривает все спорные моменты, которые вызвали какой-то резонанс. Завтра состоится заседание, мы рассмотрим этот эпизод и примем решение. Также будут рассмотрены не только этот момент, но и все резонансные моменты 27-го тура. Рассказать конкретнее не могу», — приводит слова Левникова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА Витиньо опубликовал фото после столкновения с Андреасом Гранквистом в матче с «Краснодаром».

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