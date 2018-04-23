Футболист ЦСКА Витиньо опубликовал фото после столкновения с Гранквистом в матче с «Краснодаром»

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Бразильский нападающий московского ЦСКА Витиньо опубликовал фотографию после столкновения с защитником «Краснодара» Андреасом Гранквистом во время матча 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

На 75-й минуте встречи Гранквист попал ногой по голове Витиньо. Бразилец получил рассечение, но с перебинтованной головой продолжил играть.

Армеец опубликовал фотографию в своём Instagram, сообщает Sport24.

Ранее московский ЦСКА вырвал победу у «Краснодара» в матче 27-го тура РФПЛ.

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