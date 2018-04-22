Триллер в Туле, месть Дзюбы и дубль Мусы: ЦСКА опередил «Зенит» и «Краснодар» в борьбе за выход в ЛЧ
- Артём Дзюба
- РИА Новости
Щедрость Дзюбы и гол прямым ударом с углового
Матч между «Арсеналом» и «Зенитом» болельщики ждали с огромным интересом. Футболисты обеих команд оправдали ожидания и провели по-настоящему яркую встречу. Главной интригой противостояния стал возможный выход на поле Артёма Дзюбы. Накануне игры появилась информация, что форвард заплатил €120 тысяч за возможность принять участие в матче против своей команды. И действительно, Дзюба оказался в стартовом составе. При этом президент хозяев Гурам Аджоев после матча признался, что футболист играл фактически «на уколах».
Уже на третьей минуте нападающий отметился результативной передачей. Впрочем, гол оказался целиком и полностью «на совести» Игоря Горбатенко, который из-за пределов штрафной нанёс неожиданный кручёный удар в дальний угол. «Арсенал» вышел вперёд.
Впоследствии туляки имели ещё несколько моментов, чтобы развить своё преимущество. Дзюба регулярно напрягал оборону «Зенита» и заставлял защитников гостей ошибаться. Любопытно, что Роберто Манчини доверил место в основе 17-летнему Илье Скроботову, но уже на 23-й минуте заменил его. Итальянец объяснил, что убрал молодого футболиста с поля, чтобы перейти к другой игровой модели.
В результате «Зениту» удалось отыграться, причём Леандро Паредес забил прямым ударом с корнера. Аргентинец закрутил мяч точно в ближний угол, к чему Михаил Левашов оказался совершенно не готов.
Произошедшее «Арсенал» только разозлило, и в концовке тайма команда вновь вырвалась вперёд. И снова в голевом эпизоде принял участие Дзюба. Артём навязал борьбу Доменико Кришито, и тот сбросил мяч прямо на ногу Владимиру Ткачёву, который нанёс сильный удар в ближний угол с рикошетом от штанги.
После перерыва туляки могли забить ещё. В одном из эпизодов Дзюба отобрал мяч у соперника на правом фланге и выполнил идеальный прострел на Эванса Кангву, но тот с пары метров умудрился головой пробить в Лодыгина. А за десять минут до конца Горан Чаушич из-за пределов штрафной пробил в перекладину.
Правда, к этому моменту хозяева остались в меньшинстве. Горбатенко за фол в центре поля получил вторую жёлтую карточку. Наставник «Арсенала» Миодраг Божович остался крайне недоволен решением арбитра Владимира Москалёва и посетовал на то, что рефери нельзя было «поменять». К слову, нарушил правила автор первого гола на вышедшем на замену Далере Кузяеве.
Вскоре Кузяев перевернул игру с ног на голову. Буквально за две минуты Кузяеву удалось отличиться дважды. Сперва он из-за пределов штрафной пробил в дальний угол с рикошетом от штанги, а затем с близкого расстояния переправил мяч в сетку после неудачного удара через себя в исполнении Эмилиано Ригони.
Однако и это был ещё не конец, ведь своего слова не сказал Дзюба. Артём просто не имел права уйти с поля без гола и забил в самый тяжёлый для своей команды момент. За пару минут до конца основного времени Чаушич во второй раз попал в перекладину, от которой мяч отскочил в спину Лодыгину. Зафиксировать снаряд Юрий просто не успел, и Артём отправил мяч в сетку — 3:3.
Гол в ворота собственной команды Дзюба отпраздновал весьма эмоционально, и чуть было не задушил в объятиях Божовича. В сторону же Манчини он даже не взглянул. Вообще Артём не скрывал своей радости после голов в ворота «Зенита», хотя в играх с родным «Спартаком» забитые мячи никогда не празднует. Удивительно, но фанаты питерцев, в большом количестве посетившие Тулу, в целом приняли опального форварда тепло.
Да и арендованного «Краснодаром» Олега Шатова, который также заплатил 120 тысяч долларов за возможность сыграть с «Зенитом», болельщики в Питере встретили аплодисментами. А вот к Манчини у них вопросов куда больше. Сам он после матча заявил, что рад голам Шатова и Дзюбы, так как они скоро вернутся в «Зенит».
«При этом считаю, что игрок не должен платить из своего кармана за возможность сыграть против своего клуба. Права на них принадлежат «Зениту». Приблизительно через 20 дней оба вернутся в расположение команды, поэтому довольно странно, что они сами платят. Моё мнение на счёт игрока не может измениться из-за того, что он забил один мяч», — подчеркнул итальянский специалист.
Тем не менее на данный момент Манчини сделал всё для того, чтобы двое его собственных подопечных заплатили немалые даже для футболистов деньги за возможность огорчить его персонально. И очень может быть, что именно голы Шатова и Дзюбы оставят «Зенит» без Лиги чемпионов на следующий сезон. Правда самого итальянца это может уже не интересовать, учитывая всё более активные слухи о его уходе в сборную Италии.
Характер ЦСКА и феерия Мусы
Всего спустя полчаса после окончания матча в Туле в Москве вышли на поле прямые конкуренты питерцев в борьбе за медали — ЦСКА и «Краснодар». Их противостояние получилось не менее интересным.
Перед игрой было немало написано о спорной четвёртой жёлтой карточке, которую Фёдор Смолов получил в матче предыдущего тура якобы за симуляцию. «Краснодар» пытался опротестовать предупреждение в КДК РФС, но получил отказ. Зато по итогам случившегося скандала полностью сменилось руководство российского судейского корпуса.
Смолова же на острие атаки «Краснодара» в Москве заменил номинальный левый полузащитник Вандерсон, который на этой позиции за «быков» прежде не играл. А в самом начале встречи травму икроножной мышцы получил Шатов. Олега пришлось экстренно менять на Жоаозиньо.
В целом, в первом тайме преимуществом владели армейцы. Игру ЦСКА как обычно вёл Александр Головин, но красно-синие упустили несколько опасных моментов. Самый верный из них не реализовал разыгравшийся в апреле Фёдор Чалов. На его удар с угла вратарской среагировал Андрей Синицын.
А после перерыва вперёд неожиданно вышел «Краснодар». Юрий Газинский в штрафной сыграл в стенку с Вандерсоном и пробил в дальний угол. Защитники ЦСКА попросту не успели за перемещениями соперников.
Однако армейцы не думали сдаваться и усилили давление на ворота Синицына. К тому же Виктор Гончаренко пошёл ва-банк и за 20 минут до конца заменил одного из центральных защитников Алексея Березуцкого на Бибраса Натхо. И очень скоро хозяевам удалось отыграться. Арендованный у «Лестера» Ахмед Муса подхватил мяч в штрафной и пробил в ближнюю девятку с отскоком от перекладины.
Давай ещё, Ахмед! 🔴🔵 #ЦСКАкраснодарpic.twitter.com/ZPMoRJJlPA— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 22 апреля 2018 г.
А в концовке игры гости сами помогли забить второй гол в свои ворота. Виктор Классон, пытаясь помочь защитникам, фактически вывел Мусу один на один с Синицыным, и нигериец снова реализовал представившуюся возможность.
Таким образом, ЦСКА одержал важнейшую победу над прямым конкурентом в борьбе за медали и путёвки в Лигу чемпионов и переместился на вторую строчку в турнирной таблице. Остаться на ней по итогам тура армейцы смогут, если «Спартак» в понедельник дома уступит «Ахмату».
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