Дзюба играл в матче «Арсенала» с «Зенитом» на уколах

Нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба играл в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги с санкт-петербургским «Зенитом» на уколах.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на президента тульского клуба Гурама Аджоева.

Встреча между командами завершилась со счётом 3:3. Дзюба отметился голом и результативной передачей.

Ранее Манчини заявил, что футболист не должен сам платить за право сыграть против своего клуба.