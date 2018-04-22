Манчини: футболист не должен сам платить за право сыграть против своего клуба

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини ответил на вопрос, не считает ли он ошибкой передачу Олега Шатова и Артёма Дзюбы в аренду другим клубам.

«Я рад и за Олега, и за Артёма. Рад, что они забили. Но я считаю, что футболист не должен сам платить за право сыграть против своего клуба. Права на них принадлежат «Зениту», и через 20 дней они вернутся в Санкт-Петербург. Моё мнение не изменится после одного гола», — приводит слова Манчини Sport24.

Шатов, перешедший на правах аренды в «Краснодар», стал автором одного из двух забитых в ворота «Зенита» мячей. Дзюба, выступающий за «Арсенал», также поразил ворота петербургской команды, позволив тулякам в меньшинстве вырвать ничью.

Ранее сообщалось, что матч с «Краснодаром» станет для Алексея Березуцкого 500-м за ЦСКА.

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