Матч с «Краснодаром» станет для Алексея Березуцкого 500-м за ЦСКА
Матч 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Краснодаром» станет для защитника Алексея Березуцкого 500-м в составе московского ЦСКА.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Матч #ЦСКАКраснодар станет 500-м за #ЦСКА для легендарного Алексея Березуцкого. Браво! 👏 pic.twitter.com/G9N1NtFHSu— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 22 апреля 2018 г.
Алексей Березуцкий выступает за ЦСКА с 2001 года.
Ранее сообщалось, что гол Артёма Дзюбы спас «Арсенал» от поражения в матче с «Зенитом».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен