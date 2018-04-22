Матч с «Краснодаром» станет для Алексея Березуцкого 500-м за ЦСКА

Матч 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Краснодаром» станет для защитника Алексея Березуцкого 500-м в составе московского ЦСКА.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Алексей Березуцкий выступает за ЦСКА с 2001 года.

Ранее сообщалось, что гол Артёма Дзюбы спас «Арсенал» от поражения в матче с «Зенитом».