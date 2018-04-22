Гол Дзюбы спас «Арсенал» от поражения в матче с «Зенитом»

Тульский «Арсенал» на своём поле сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:3.

Хозяева открыли счёт уже на третьей минуте. После паса Артёма Дзюбы забил Игорь Горбатенко. На 36-й минуте Леандро Паредес прямым ударом с углового сравнял счёт. Перед уходом на перерыв Сергей Ткачёв вывел «Арсенал» вперёд.

На 77-й минуте хозяева остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Горбатенко, после чего на 82-й и 84-й минутах Далер Кузяев сначала сравнял счёт, а затем вывел «Зенит» вперёд.

На 88-й минуте Дзюба спас «Арсенал» от поражения, успешно сыграв на добивании.

В турнирной таблице чемпионата «Зенит» с 49 очками занимает третье место. «Арсенал» с 36 баллами располагается на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «СКА-Хабаровск» потерял шансы на сохранение прописки в РФПЛ.