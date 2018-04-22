Гол Дзюбы спас «Арсенал» от поражения в матче с «Зенитом»
- © Виталий Белоусов / РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 3:3.
Хозяева открыли счёт уже на третьей минуте. После паса Артёма Дзюбы забил Игорь Горбатенко. На 36-й минуте Леандро Паредес прямым ударом с углового сравнял счёт. Перед уходом на перерыв Сергей Ткачёв вывел «Арсенал» вперёд.
На 77-й минуте хозяева остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Горбатенко, после чего на 82-й и 84-й минутах Далер Кузяев сначала сравнял счёт, а затем вывел «Зенит» вперёд.
На 88-й минуте Дзюба спас «Арсенал» от поражения, успешно сыграв на добивании.
В турнирной таблице чемпионата «Зенит» с 49 очками занимает третье место. «Арсенал» с 36 баллами располагается на седьмой строчке.
Ранее сообщалось, что «СКА-Хабаровск» потерял шансы на сохранение прописки в РФПЛ.