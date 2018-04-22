Шатов получил травму и был заменён на 16-й минуте матча ЦСКА — «Краснодар»
Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов получил травму в начале матча с московским ЦСКА в 27-м туре Российской футбольной премьер-лиги.
На 16-й минуте встречи Шатов покинул поле. Вместо него вышел Жоаозиньо. У россиянина возникли проблемы с икроножной мышцей, и врачи приложили ему лёд к повреждённому месту.
Ранее главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини ответил на вопрос, не считает ли он ошибкой передачу Олега Шатова и Артёма Дзюбы в аренду другим клубам.
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