Шатов получил травму и был заменён на 16-й минуте матча ЦСКА — «Краснодар»

Короткая ссылка
Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов получил травму в начале матча с московским ЦСКА в 27-м туре Российской футбольной премьер-лиги.

На 16-й минуте встречи Шатов покинул поле. Вместо него вышел Жоаозиньо. У россиянина возникли проблемы с икроножной мышцей, и врачи приложили ему лёд к повреждённому месту.

Ранее главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини ответил на вопрос, не считает ли он ошибкой передачу Олега Шатова и Артёма Дзюбы в аренду другим клубам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных