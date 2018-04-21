«Физика может стать козырем «Краснодара»: экс-футболист ЦСКА Хомуха о матчах 27-го тура РФПЛ

Поражение в полуфинале Кубка России от «Тосно» может нанести серьёзный удар по психологической составляющей «Спартака» и помешать команде завоевать медали чемпионата страны. Об этом в интервью RT заявил бывший главный тренер юношеской сборной России по футболу до 16 лет Дмитрий Хомуха в преддверии 27-го тура РФПЛ. Экс-полузащитник ЦСКА рассказал, как «Краснодар» будет играть без Фёдора Смолова, а также прокомментировал перспективы молодого нападающего армейцев Фёдора Чалова. Эксперт не исключил, что форвард «Арсенала» Артём Дзюба выйдет на поле в ходе встречи с «Зенитом», и высказался о штрафе, наложенном «Локомотивом» на капитана команды Игоря Денисова за оскорбление инспектора допинг-контроля.

«Раз поставили Лапочкина, значит, ему полностью доверяют»

— Фёдор Чалов забил в ответном матче Лиги Европы «Арсеналу» и отметился дублем в прошлом туре РФПЛ с «Амкаром». Стоит ли главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко больше доверять молодому форварду, а не Ахмеду Муса, который после возвращения не может найти свою игру?

— В прошлом матче с «Уфой» они играли вместе. Не вижу никаких проблем, если Чалов и Муса будут выходить в стартовом составе.

— Учитывая проблемы сборной России, у Чалова есть шансы попасть на чемпионат мира, если он продолжит забивать?

— Я думаю, что для приглашения в сборную необходим международный опыт во взрослом футболе, нужно выходить на лидирующие позиции в своей команде, брать пример с Александра Головина. Если Чалов будет демонстрировать качественный и стабильный футбол, то не за горами приглашение в национальную команду.

— Фёдор Смолов не примет участия в игре из-за несправедливо полученной в прошлом туре жёлтой карточки. Как, на ваш взгляд, это перестроит игру «Краснодара»?

— Я не думаю, что южане будут изменять себе в тактическом плане. Тренерский штаб под руководством Мурада Мусаева просто выпустит другого футболиста на место центрфорварда.

— А сможет ли Виктор Классон проявить себя в этой роли?

— Я не думаю, что «Краснодар» будет делать перестановки, так как швед здорово проявил себя в предыдущем туре на позиции опорного полузащитника. На место Смолова выйдет кто-то из нападающих.

— Для ЦСКА этот матч станет седьмым за 22 дня, а для «Краснодара» — лишь четвёртым. Не станет ли физическое состояние армейцев одним из ключевых факторов в очном противостоянии?

— Вполне возможно. При условии, что южане будут играть на больших скоростях и поддерживать высокий темп на протяжении всего матча. В таком случае после 60-й минуты гости будут иметь преимущество. Физика действительно может стать козырем для подопечных Мусаева.

— Какая из команд будет действовать более осторожно?

— Учитывая огромный ажиотаж вокруг этого матча, думаю, соперники не станут отсиживаться в обороне. И ЦСКА, и «Краснодар» будут играть на победу.

Футболист ЦСКА Фёдор Чалов

Reuters

— Сразу девять футболистов ЦСКА рискуют пропустить матч 28-го тура РФПЛ с «Зенитом» из-за перебора жёлтых карточек. При этом обслуживать встречу с «Краснодаром» будет арбитр из Санкт-Петербурга Сергей Лапочкин. Целесообразно ли подобное назначение?

— Это решение судейского комитета Российского футбольного союза. Там должны разбираться, какого арбитра и на какой матч назначать. Раз поставили Лапочкина, значит, ему полностью доверяют. Учитывая все изменения в структуре организации, можно быть уверенным, что эту встречу судьи отработают на высшем уровне.

— Не станет ли ЦСКА умышленно беречься и избегать жёстких стыков?

— Никто не будет об этом задумываться, потому что в этом матче на кону стоят шесть очков. Коллектив, который одержит победу, с большой долей вероятности будет осенью представлять Россию в Лиге чемпионов.

— В нынешнем сезоне «Краснодар» гораздо успешнее выступает в гостях. Причём свою серию поражений с командами из топ-5 он прервал именно в выездном матче с «Зенитом». С чем это связано?

— Команда хорошо выступает против коллективов, которые пропагандируют незакрытый футбол. При поддержке своих болельщиков ЦСКА будет играть первым номером, следовательно, у игроков «Краснодара» будет появляться больше пространства во время контратак. Думаю, матч будет обоюдоострым.

«Спартак» может простимулировать «Уфу» перед матчем с «Локомотивом»



— В трёх из последних четырёх встреч в родных стенах «Локомотив» потерял очки. При этом команда Юрия Сёмина забила в них всего два мяча. Свидетельствует ли это о том, что близость чемпионства давит на команду?

— Несомненно. Турнир подходит к концу, распределяются места как в верхней, так и в нижней частях таблицы. Цена ошибки очень велика, и все клубы действуют на пределе. Именно поэтому очки даются нелегко.

— Будет ли «Уфа» в Черкизове менее мотивирована после поражения «Спартака» в Кубке России и потери шансов на попадание в Лигу Европы?

— Профессиональные футболисты, которые получают зарплату и премиальные, по определению не могут иметь проблем с мотивацией. Иначе болельщики перестанут приходить на стадион.

— Станет ли «Спартак» дополнительно стимулировать команду Сергея Семака?

— Я всегда сосредоточен только на спортивной составляющей футбола. Всё, что происходит за кулисами, меня мало интересует. Но такое развитие событий вполне вероятно.

— «Локомотив» оштрафовал Игоря Денисова на 1 млн рублей за оскорбление инспектора допинг-контроля. Не может ли эта ситуация повлиять на атмосферу в раздевалке, зная характер капитана железнодорожников?

— Нет. Если человек совершил ошибку и ему на неё указали, он всё правильно воспримет. Тем более Игорь уже осознал, что был не прав, и принёс извинения.

«Зенит» покинули те, кто ставил личные интересы выше клубных»

— С большой долей вероятности Роберто Манчини покинет «Зенит» по окончании этого сезона. Итальянец неоднократно жаловался на отсутствие необходимой глубины состава. Будут ли игроки биться за тренера, который не верит в них?

— Прежде всего, они играют в клубе с историей, высокими амбициями. Каждый дорожит своим местом в команде. В приоритете всегда именно это, а не отношения с наставником. Футболисты тоже прагматичные люди и понимают, что те, кто ставил свои интересы выше общекомандных, уже покинули Санкт-Петербург. Не думаю, что кому-то придёт в голову заниматься ерундой.

— На ваш взгляд, «Зенит» в концовке чемпионата — управляемый коллектив?

— Для любой команды существуют рычаги давления, так как футболисты дорожат возможностью остаться в клубе на будущий год. В России далеко не каждый получает приглашение в топ-клуб.

Футболист «Арсенала» Артём Дзюба

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— Согласно арендному договору Артём Дзюба не имеет права выходить на поле против «Зенита», не заплатив приличной суммы. Футболист заявил, что готов пойти на финансовые траты. Стоит ли ему это делать и доказывать свою состоятельность Манчини?

— Не зная условий соглашения, мы можем только догадываться. Если данная опция существует и спортсмен готов заплатить из своего кармана, он сделает это и выступит против «Зенита». Возможно, есть какие-то нюансы, которые сейчас не позволяют точно сказать, примет ли Дзюба участие в этом матче.

«Глушаков должен продемонстрировать, что ему дорого место в команде»

— «Спартак» неожиданно оступился в Екатеринбурге в матче РФПЛ, а затем сенсационно вылетел из Кубка России. Могут ли эти неудачи ударить по психологии действующего чемпиона настолько сильно, что он окажется за пределами первой тройки?

— Плотность вверху турнирной таблицы очень высокая, несколько клубов ведут борьбу за место в Лиге чемпионов. Так что я бы не стал исключать и такого развития событий.

— Стоит ли Массимо Каррере выпускать Дениса Глушакова на поле в матче с «Ахматом», учитывая моральное состояние полузащитника?

— Глушаков — капитан и лидер коллектива. Именно он должен показать на личном примере, как нужно справляться с такими ситуациями. Если он найдёт внутренние резервы и возможность проявить себя в ближайшем матче, то продемонстрирует свой характер и то, что ему дорого место в команде.

Футболист «Спартака» Денис Глушаков

globallookpress.com

— «Тосно» не побеждал на протяжении пяти последних туров и скатился на предпоследнее место в турнирной таблице. Насколько велики шансы команды прервать неудачную серию? При том, что она провела тяжелейший (в том числе в эмоциональном плане) полуфинал Кубка страны со «Спартаком», а также потеряла Павла Погребняка.

— Несомненно, травма игрока, который после возобновления чемпионата стал забивать, является серьёзной. Потеря Погребняка ещё больше осложнит жизнь ленинградцам в борьбе за то, чтобы остаться в РФПЛ. Но после такой эмоциональной встряски, которая имела место в среду, подопечные Дмитрия Парфёнова найдут внутренние резервы, потому что после побед восстанавливаться гораздо проще.

— Стоит ли команде пожертвовать Кубком России ради сохранения прописки в РФПЛ?

— Для любого российского клуба престижно играть в РФПЛ. Никому не хочется по 10—12 часов летать на Дальний Восток. Все заинтересованы продолжить выступление в Премьер-лиге, в первую очередь именно футболисты. Поэтому они приложат максимум усилий. И даже если клуб вылетит, футболисты будут стараться проявить себя, чтобы отправиться в другие коллективы.