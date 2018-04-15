«Необходимо признавать свои ошибки»: почему РФПЛ стоит отменить жёлтую карточку Смолова в матче с «Арсеналом»

Руководство российского футбола должно пойти в обход регламента и отменить жёлтую карточку, которую нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов получил в матче 26-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом». Такое мнение выразил судья Всесоюзной категории Владимир Левитин. Депутат Госдумы Валерий Газзаев назвал грубой ошибку арбитра Артёма Чистякова и призвал РФС принять меры. Почему футбольным функционерам стоит обратить внимание на сложившуюся ситуацию со Смоловым — в материале RT.

Нынешняя неделя в футболе выдалась богатой на судейские скандалы. Всё началось с матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», где арбитр встречи Матеу Лаос не засчитал чистый гол в ворота мерсисайдцев. Продолжение последовало в игре «Реал» — «Ювентус». При счёте 3:0 в пользу туринцев судья Майкл Оливер принял решение назначить пенальти в их ворота за неоднозначное нарушение на Лукасе Васкесе. Причём на этом британец не остановился, а удалил с поля легендарного Джанлуиджи Буффона, окончательно перечеркнув шансы итальянцев на продолжение борьбы.

В 26-м туре чемпионата России по футболу также не обошлось без спорных эпизодов. Так, на 34-й минуте матча с «Арсеналом» жёлтую карточку получил Фёдор Смолов. Лучший бомбардир «Краснодара» упал в штрафной соперника после контакта с Анри Хагушем, но арбитр встречи Артём Чистяков не указал на «точку», усмотрев в действиях нападающего симуляцию. На повторе однозначно видно, что защитник туляков наступил на ногу Фёдору, что активно пытался доказать сам игрок. Он показал арбитру дырку на бутсе от шипа Хагуша, однако даже это не убедило судью в ошибочности его решения.

«Я хотел бы сказать по судейству. Ни разу за свою карьеру не комментировал его, но то, что было сегодня в первом тайме в эпизоде с моим участием... Судья стоит в трёх метрах и вместо того, чтобы поставить очевидный пенальти, даёт мне четвёртую жёлтую карточку в преддверии матча с ЦСКА. Если её не отменят, то мне всё понятно с нашим чемпионатом и нашим судейским корпусом», — приводит слова Смолова Rusfootball.

Ключевым моментом в данной истории является то, что для Смолова это предупреждение стало четвёртым в нынешнем сезоне. Это означает, что форвард не сможет помочь своей команде в важнейшем матче против ЦСКА. «Краснодар» борется с армейцами за третье место, которое даёт право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Отсутствие одного из лидеров может серьёзно осложнить задачу подопечным Мурада Мусаева.

По мнению форварда, армейскому клубу пытаются помочь получить путёвку в Лигу чемпионов.

«Считаю ли, что мне умышленно дали жёлтую карточку? Вы как думаете? ЦСКА испытывает финансовые проблемы, борется за попадание в Лигу чемпионов, где больше денег дадут, и у нас сейчас равное количество очков с ними. Совпадение? Я сомневаюсь», — добавил Смолов.

К разочарованию Фёдора, шансов восстановить справедливость у него не так много. В соответствии с действующим регламентом, отменить можно исключительно неправомерно показанные красные карточки. Таким образом, если руководство РФПЛ не пойдёт на экстренное изменение регламента, на участии Смолова в игре с ЦСКА можно ставить крест.

«Отлично, всё понятно тогда. Чемпионат великолепный, судейский корпус работает», — сказал игрок после уточнения тонкостей регламента.

По мнению судьи всесоюзной категории Владимира Левитина, решение Чистякова показать жёлтую карточку Смолову не может иметь оправданий.

«Безобразие. Чистяков допустил огромную ошибку. Там был чистый пенальти. Кроме того, он ещё придумал жёлтую карточку, которой не было. Смолову наступили на голеностоп, о симуляции там и речи не шло. Судья совершил сразу две оплошности. При этом пострадал и игрок, и команда. Такие ляпы можно допустить, только если закрыть глаза и не смотреть на поле», — заявил Левитин в разговоре с RT.

Он также призвал руководство российского футбола рассмотреть данный эпизод и аннулировать жёлтую карточку форварда.

«Во имя справедливости необходимо отменить жёлтую карточку Смолову, а Чистякова необходимо отлучить от судейства как минимум до конца сезона. Кроме того, он должен принести извинения «Краснодару» и Фёдору лично. Думаю, РФС необходимо пойти в обход регламента в данном эпизоде. Регламент — это не армейский устав. Нужно признавать свои ошибки и отменять жёлтые карточки в тех ситуациях, когда доказана их неправомерность», — добавил Левитин.

Футболист «Краснодара» Фёдор Смолов

globallookpress.com

Как заявил RT заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев, причиной подобных инцидентов является низкий уровень российского судейского корпуса.

«Это грубейшая ошибка арбитра. Смолов не заслуживал наказания. Придумать нарушение в том эпизоде просто невозможно. Каким-то образом РФС необходимо исправлять эту ситуацию. Главная причина подобных случаев в том, что уровень судейства не соответствует уровню чемпионата России. После каждого тура появляется ряд вопросов к арбитрам», — подчеркнул Газзаев.

Бывший главный тренер ЦСКА также согласился, что жёлтую карточку Смолова необходимо отменить, а также обратил внимание, что в Европе подобная практика имеет довольно широкое распространение.

«Ранее бывали случаи, когда судьи ошибались, а вышестоящие инстанции отменяли это решение и восстанавливали справедливость. В европейских чемпионатах подобная практика имеет постоянный характер. В данном эпизоде решение будет принимать контрольно-дисциплинарный комитет», — сказал Газзаев.

По мнению бывшего арбитра Международной федерации футбола (ФИФА) Сергея Хусаинова, в инциденте со Смоловым можно говорить о предвзятости Чистякова.

«Арбитр ошибся, причём, на мой взгляд, преднамеренно. Нарушение на Смолове было, чистый пенальти. Фёдор не тот игрок по своей натуре, чтобы симулировать. Из-за этого он пропустит матч с ЦСКА. Он умный футболист и понимает все последствия. Повторюсь, арбитр ошибся. Эту карточку нельзя будет отменить. По регламенту у нас можно аннулировать только прямую красную карточку», — цитирует Хусаинова «Чемпионат».

Однако доказать предвзятость Чистякова в эпизоде со Смоловым невозможно: в футболе решение судей по большинству моментов до сих пор не имеет чёткой аргументации, а ограничивается формулировкой «на усмотрение арбитра». Это касается игры руками, фолов «последней надежды» и симуляций. Очень часто футболисты избегают наказания за умышленные «нырки», которые осуществляют с целью получения шанса на штрафной удар или пенальти. Поэтому каждый «горчичник» за подобное нарушение правил вызывает вопросы и негодование.

РИА Новости

Как сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, организация не будет разбирать эпизод со Смоловым.

«КДК РФС не будет рассматривать отмену жёлтой карточки Смолову, так как это не относится к особой юрисдикции комитета. Единственная норма, по которой комитет рассматривает и может отменить жёлтую карточку, — это ошибочное применение предупреждений игроку вместо другого игрока. Эта норма прописана как в дисциплинарном регламенте РФС в п. 2 ч. 1 ст. 52, так и в регламентах УЕФА и ФИФА, другой нормы по жёлтой карточке нет», — заключил Григорьянц.

Однако руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский призвал не искать злого умысла в действиях Чистякова.

«Не надо делать никакой сенсации, раздувать пожар на том месте, где его нет и быть не может. Такая карточка — это футбольная судьба игрока и арбитра. В данном случае и для того, и для другого она является неудачной. Учитывая позицию арбитра, момент достаточно хорошо читался, и должно было быть принято другое решение. Прежде всего должен был быть назначен пенальти», — разъяснил Будогосский ТАСС.

Он также отметил, что эта ошибка повлияет на количество назначений Чистякова на матчи РФПЛ. При этом он уточнил, что это будет сделано в соответствии с нормативными актами организации.

Вице-премьер России Виталий Мутко призвал не оказывать давления на руководство российского футбола, а спокойно и планомерно разобраться в сложившейся ситуации.

«Момент видели все, и ещё надо понять, почему судья так поступил. Есть кому разобраться, не волнуйтесь. Только не надо ни на кого давить, обвинять. Давайте относиться к ситуации спокойно. Решение будет принято, и, поверьте мне, оно будет справедливым», — заверил Мутко.

В регламенте РФПЛ существует пункт, согласно которому жёлтая карточка футболисту может быть отменена. Это происходит в том случае, если арбитр по ошибке показал предупреждение не тому игроку, который нарушил правила. Однако в эпизоде со Смоловым это вряд ли поможет.

«Во-первых, по правилам решение рефери является окончательным и не может быть пересмотрено. Во-вторых, пусть оно ошибочно, но его можно пересмотреть только тогда, когда обвинение предъявлено не тому игроку. В-третьих, Смолову показана четвёртая жёлтая карточка», — сказал «Чемпионату» председатель судейского корпуса РФС Андрей Бутенко.

Он также добавил, что регламент чемпионата не претерпит изменений из-за одного спорного момента.

«На чемпионатах мира или Европы никому карточку не отменяли. В регламенте мундиаля написано, что перед полуфиналами все карточки сгорают. Это правильно, потому что полуфинал и финал — вершина пирамиды, на которую сначала четыре, а потом две команды взобрались. Мы тоже играем по утверждённому регламенту и не можем менять его прямо сейчас. Мы обо всём договорились на берегу. А тут плывём на шикарном пароходе, вдруг что-то идёт не так — и мы сразу давай его разворачивать. Вернулись к берегу. И что, заново станем там договариваться? Так делать, на мой взгляд, нельзя. Иначе, если мы отменим решение по Смолову, любую другую неправильную карточку тоже надо отменять», — добавил Бутенко.

При этом в истории РФПЛ были случаи, когда жёлтая карточка игроку отменялась. Один из них произошёл в 2009 году, когда КДК РФС аннулировал предупреждение Игорю Акинфееву. Эпизод произошёл в матче 29-го тура первенства со «Спартаком»: в ворота армейского клуба был назначен пенальти после падения Веллитона в штрафной, а вратарю предъявлен «горчичник». Впоследствии в Экспертно-судейской комиссии посчитали, что одиннадцатиметровый был назначен неправомерно, следовательно, предъявлять карточку также не стоило. По итогам разбирательств голкипер был оправдан и смог принять участие в матче 30-го тура РФПЛ против подмосковного «Сатурна».

В 2013 и 2015 годах КДК РФС отменил две жёлтые карточки, которые были предъявлены игрокам санкт-петербургского «Зенита». Причём в обоих эпизодах комитет постановил, что арбитр наказал не того футболиста. Сначала штрафа избежал бразилец Халк, а после был оправдан россиянин Роман Широков.