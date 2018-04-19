Победный гол 17-летнего защитника, дубль Чалова и героизм вратаря «Ахмата»: чем запомнились матчи 23-го тура РФПЛ

В среду состоялись отложенные матчи 23-го тура чемпионата России по футболу. «Зенит» вырвал победу над «Динамо» благодаря голу 17-летнего защитника Ильи Скроботова на 93-й минуте. Нападающий Фёдор Чалов оформил дубль и помог ЦСКА разгромить «Амкар», а лидирующий «Локомотив» так и не сумел пробить голкипера «Ахмата» Евгения Городова. RT рассказывает, чем запомнились завершившиеся игры.

Молодёжь в Питере

Главным героем матча между «Зенитом» и «Динамо» неожиданно стало 17-летний защитник Илья Скроботов. Именно его точный удар головой после подачи корнера принёс петербуржцам важнейшие три очка в борьбе за медали и путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

При этом победу «Зенит» вырвал лишь на третьей добавленной арбитром минуте. Сам Скроботов появился на поле на 88-й, заменив Себастьяна Дриусси. Роберто Манчини выпустил талантливого футболиста на подачу углового укрепить защиту. Однако по иронии судьбы гости после этого корнера сравняли счёт. Правда, за отличившегося Тони Шуньича отвечал вовсе не Илья. Босниец же, кажется, и сам не понял, каким образом сумел забить. Мяч попал ему в спину, после — в кого-то из игроков хозяев, и спланировал в дальний угол.

«Зенит» был близок к очередной потере очков, но в концовке 40 тысяч болельщиков сделал счастливыми 17-летний воспитанник клуба, для которого этот матч стал лишь вторым в РФПЛ. Поклонники команды наверняка особенно порадовались за Скроботова, ведь в состав «Зенита» давно не пробивались доморощенные футболисты. Возможно, Илья неприятную традицию нарушит.

«В ситуации со Скроботовым я заслуживаю некоторой похвалы, хотя бы что-то хорошее я сделал. Я раскрыл этого игрока, у которого есть потенциал стать ведущим защитником как «Зенита», так и сборной России. Ему в этом году исполнится только 18 лет, он почти не играл даже за «Зенит-2» — только за «молодёжку». Он, безусловно, очень талантлив, но ему нужно ещё много работать. Илья может стать отличным центральным защитником, особенно учитывая, что он левша, что является редкостью для игроков его позиции», — отметил после матча Манчини.

Из других заметных событий игры можно отметить дебют в составе «Зенита» Эльмира Набиуллина. Приобретённый зимой у «Рубина» вместе с Магомедом Оздоевым защитник вышел на замену за 20 минут до конца матча.

Яркий апрель Чалова

В Москве проявил себя ещё один молодой футболист — Фёдор Чалов. Дубль 20-летнего нападающего позволил ЦСКА разгромить дома аутсайдера — пермский «Амкар». Оба гола форварда получились похожими: после прострела партнёра с фланга он опережал защитника и точно бил мимо вратаря.

Чалов громко заявил о себе ещё в прошлом сезоне, когда ворвался в основной состав армейцев, дебютировал в Лиге чемпионов и забил шесть мячей в РФПЛ. Однако следом у Фёдора началась типичная для молодых игроков болезнь второго сезона. Несмотря на то, что тренерский штаб по-прежнему доверял ему, он никак не мог отметиться голом. В конце концов, Чалов оказался на скамейке запасных. Казалось, с возвращением Ахмеда Мусы в команду шансы молодого нападающего вновь пробиться в основу стали ещё меньше.

Однако Фёдор сдаваться не собирался. В матче с «Динамо» он вышел на замену за полчаса до конца игры, когда его команда уступала со счётом 0:2 и, наконец, сумел забить. Затем Виктор Гончаренко в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Арсеналом» предоставил ему место в старте, и Чалов отличился вновь.

В игре 26-го тура РФПЛ с «Уфой» Фёдор ворота соперника не поразил, но отдал результативную передачу на Мусу. Наконец, в матче с «Амкаром» Фёдор оформил дубль.

Таким образом, в последних четырёх встречах за ЦСКА юный нападающий забил четыре мяча и отметился одним «ассистом». К тому же нападающий юношеской сборной России удивительно быстро нашёл взаимопонимание с Мусой. Именно Ахмед в отчётном матче отдал две результативные передачи.

ЦСКА возвращает себе третье место в турнирной таблице, которое армейцы пока делят с «Зенитом». Попутно обе команды гарантировали себе участие в еврокубках на следующий сезон.

Заколдованный Городов

А вот рвущийся к чемпионству «Локомотив» в среду потерял очки. Железнодорожники дома не сумели обыграть «Ахмат», которым руководит новый главный тренер Игорь Ледяхов. Впрочем, если бы не вратарь Евгений Городов, об очках гости могли бы и не мечтать. В нескольких эпизодах голкипер откровенно спас свою команду. В первом тайме игроки «Локо» несколько раз выходили с ним один на один, но Городов всякий раз оказывался на высоте.

А главное спасение он совершил на пятой добавленной к матчу минуте. Алексей Миранчук после передачи партнёра сильно бил в ближнюю девятку, но Евгений чудом среагировал и перевёл мяч в перекладину.

К слову, из-за перебора карточек игру пропустил капитан московского коллектива Игорь Денисов, а Мануэл Фернандеш вышел на поле лишь после перерыва. При этом Сёмин признался, что португалец из-за перелома ребра играет фактически на уколах. Также наставник «Локо» остался недоволен работой судьи Владимира Москалёва и заявил, что тот делал всё, чтобы игра завершилась вничью.

Несмотря на осечку, преимущество железнодорожников над ближайшим преследователем «Спартаком» даже увеличилось. Команды теперь разделяет шесть очков. При этом красно-белые свой матч 23-го тура уже сыграли.