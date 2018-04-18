«Локомотив» потерял очки в матче РФПЛ с «Ахматом»

В матче 23-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Локомотив» на своём поле сыграл вничью с «Ахматом» — 0:0.

Этот результат позволил команде Юрия Сёмина набрать 56 очков и сохранить лидерство в турнирной таблице РФПЛ. Ближайшего преследователя в лице «Спартака» железнодорожники опережают на шесть баллов.

«Ахмат», в свою очередь, с 31 очком в активе идёт десятым.

Ранее сообщалось, что «Тосно» выбил «Спартак» из розыгрыша Кубка России по футболу.