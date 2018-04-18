«Зенит» и ЦСКА гарантировали себе участие в еврокубках в сезоне-2018/19

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Благодаря победам в перенесённых матчах 23-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Зенит» и ЦСКА гарантировали себе участие в еврокубках в сезоне-2018/19.

За четыре тура до окончания сезона «Зенит» и ЦСКА набрали по 48 очков, став недосягаемыми для «Уфы» и «Арсенала», которые с 35 баллами в активе занимают соответственно шестое и седьмое места в турнирной таблице РФПЛ.

Ниже пятой строчки коллективы из Санкт-Петербурга и Москвы уже не опустятся. Это означает, что в следующем сезоне они выступят по меньшей мере в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Амкар» в матче РФПЛ.

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