«Система дала сбой»: РФС произвёл кадровые перестановки в судейском комитете

Российский футбольный союз произвёл ряд увольнений и назначений в руководстве департамента судейства и инспектирования. В отставку отправлен глава комитета Андрей Будогосский. Его место до конца сезона занял Александр Егоров. Также на работу в департамент вернулись два бывших руководителя, Валентин Иванов и Николай Левников. С чем связаны массовые перестановки и как они отразятся на отечественном футболе — в материале RT.

Смолов отправил Будогосского в отставку

Во вторник российские болельщики с интересом ждали решения КДК РФС по апелляции «Краснодара» об отмене жёлтой карточки Фёдору Смолову. Нападающий сборной России получил её за симуляцию в матче с «Арсеналом», хотя в том эпизоде футболисту порвали бутсы. В результате апелляцию отклонили, но в РФС неожиданно был принят целый ряд жёстких решений, касающихся руководства отечественного судейского корпуса.

Мало кто мог предположить, что за месяц до окончания сезона своего поста лишится руководитель департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский, но именно это и произошло. На смену ему пришёл Александр Егоров, который ещё в прошлом году обслуживал матчи РФПЛ.

«Мы понимаем, что РФС необходимо оперативно реагировать на ситуацию, и сегодня на совещаниях с участием руководства РФС и заседании бюро исполкома РФС обсуждались вопросы, связанные с судейством. Произведено несколько кадровых перестановок. РФС принял решение расторгнуть трудовой договор с руководителем департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским. Исполняющим обязанности руководителя до конца текущего футбольного сезона назначен Александр Егоров. Он уже работает определённое время в судейской управленческой структуре, и мы очень надеемся на его опыт и профессионализм», — цитирует официальный сайт организации исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева.

Также вернутся в департамент два бывших руководителя отечественного судейского корпуса — Валентин Иванов и Николай Левников. Первый займёт пост руководителя судейского комитета вместо Андрея Бутенко, который останется членом органа, а второй возглавит Контрольно-квалификационную комиссию по судейству. При этом его заместителем станет другой известный арбитр Юрий Баскаков.

Примечательно, что Иванов вернулся на работу в департамент судейства и инспектирования всего лишь спустя полтора года после своей отставки с поста главы организации. В сентябре 2016 года он добровольно сложил с себя полномочия после скандального матча между «Зенитом» и «Спартаком», по ходу которого арбитр принял ряд спорных решений в пользу питерцев.

Тогда исполняющим обязанности руководителя департамента был до конца года назначен Алексей Николаев, который на тот момент ещё не завершил судейскую карьеру. Однако совмещал кабинетную работу и работу в поле рефери лишь до конца октября. Затем его место занял Будогосский.

«Протаскивает везде своих учеников»

Во главе российского судейского корпуса арбитр всесоюзной категории и бывший сотрудник КГБ запомнился большим количеством скандалов. Так, едва вступив в должность, он пригрозил объявить бойкот СМИ за критику в адрес судей. При этом Будогосский выступал резко против введения в РФПЛ какой бы то ни было технической помощи судьям.

А наиболее серьёзный конфликт во время работы в департаменте у Будогосского произошёл с президентом ЦСКА Евгением Гинером. В августе 2017 года армейцы уступили «Ахмату» с минимальным счётом, а единственный мяч грозненцы забили после того, как снаряд ушёл за лицевую. Рассерженный Гинер заявил, что в руководстве судейским корпусом «творится произвол». В ответ Будогосский обвинил функционера в психологическом прессинге.

Наконец, буквально накануне отставки функционера раскритиковала член судейского комитета и инспектор УЕФА Наталья Авдонченко.

«Будогосскому уже под 70, его методы устарели. У него только одно на уме: открыл когда-то футбольный центр «Арбитр» и протаскивает везде своих учеников — во вторую лигу, в первую. Пишет какие-то ненормальные программы. Где он их только берёт — разве что из своей головы? Знаете, есть такие понятия — «свой» и «чужой». Для Будогосского существуют только «свои». Поэтому я часто критикую его, особенно на судейском комитете. Судейский комитет подобран таким образом, что как минимум три-четыре человека там вообще ничем не занимаются. Они просто приглашены, чтобы поднимать руки. Когда у руководителя больше голосов, чем у нас, мы не можем запретить тот или иной документ, хотя он заводит в тупик наше судейство. Регионы должны быть на первых ролях, но это не так. Как скажет Будогосский — так и делается», — рассказала бывшая судья в интервью «Чемпионату».

В результате на слова Авдонченко обратили внимание в РФС, и теперь её интервью «за публичную критику коллеги» рассмотрит комитет по этике.

Сам Будогосский был вынужден регулярно извиняться перед клубами за ошибки своих подопечных. Например, в марте глава департамента судейства и инспектирования публично признал, что арбитр Михаил Вилков принял ряд ошибочных решений не в пользу «Амкара» в матче с «Арсеналом». В той игре в составе пермяков были удалены сразу два футболиста, к тому же в ворота команды назначили два пенальти.

Последней каплей для руководства РФС, видимо, стала крайне спорная жёлтая карточка Смолову. Также в 26-м туре РФПЛ арбитры приняли ещё одно как минимум неочевидное решение. Полузащитник ЦСКА Александр Головин в матче с «Уфой» ногой откровенно отмахнулся от Бояна Йокича, но судья Евгений Турбин не рискнул показать игроку красную карточку.

После своей отставки Будогосский заявил, что «не сдал ни одного судьи», и признался, что спокойно отнёсся к жёсткому решению РФС.

«Я всегда был готов к тому, что подобная ситуация может произойти. Если помните, говорил о следующем: как только поступит указание руководителя, я его приму. Мне есть чем заниматься — в частности, предстоит защита докторской диссертации. Как нормальный человек, я абсолютно адекватно реагирую на ситуацию. Мне достаточно лет, чтобы, подобно маленькому мальчику, у которого отняли игрушку, не рыдать по этому поводу», — приводит слова Будогосского «Спорт-Экспресс».

Новый руководитель

Что касается сменщика Будогосского, то Александр Егоров, как уже говорилось, в прошлом сезоне ещё обслуживал матчи РФПЛ. А уже летом 2017-го после окончания карьеры рефери из Саранска переехал в Москву и занял пост заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования РФС.

«Я с воодушевлением воспринял тот факт, что Егоров приходит в департамент судейства и инспектирования в качестве заместителя руководителя. Он — высокопрофессиональный арбитр, который, убеждён, принесёт пользу нашему общему делу и в новом для себя качестве», — отмечал Будогосский.

Егоров обслуживал матчи под эгидой РФС на протяжении 17 лет, с 2000 года. Позже вошёл в список судей ФИФА и работал в еврокубках. Одним из наиболее памятных эпизодов его карьеры стало удаление Романа Широкова за оскорбительный жест в адрес фанатов «Зенита» во время матча с «Волгой».

Запомнился рефери и резким похудением. Зимой 2017-го он неожиданно сбросил сразу 15 кг, чем немало удивил болельщиков, которые успели привыкнуть к лишнему весу судьи.

«Жил абсолютно нормально, а выглядел неэстетично. Поговорили с Будогосским. Он сказал: «Хочешь остаться в профессии — от лишнего веса надо избавиться». Я и сам видел, что с животом проблемы. Каждый год после окончания сезона ездил в санаторий в Карелию, проходил специальные курсы для похудания. Но по ходу сезона тяжело держать себя в форме. Раньше в день игры вообще не ел, неправильно питался. Из-за этого к концу осени набирал килограммы», — рассказывал Егоров в интервью «Чемпионату».

«Эта рокировка не изменит ситуацию»

Однако не все отнеслись к произошедшим в судейском корпусе переменам с оптимизмом. Так, бывший советский и российский футбольный арбитр Сергей Хусаинов в интервью RT заявил, что нынешняя кадровая революция является революцией лишь на словах, а на деле не изменит сложившуюся в отечественном судействе пагубную систему.

— Насколько для вас неожиданными стали перестановки в российском футбольном судействе именно сейчас? Ведь до конца сезона остался всего месяц.

— А что делать, если система даёт сбои? Ситуация со странной карточкой Смолова могла стать последней каплей, но этих капель было много. Будогосский занимался подбором и рекомендацией судей, и его люди совершали серьёзные ошибки. Ему же оставалось лишь извиняться после каждого тура. Конечно, это не дело. Будогосский понёс ответственность за своих назначенцев.

— Александр Егоров назначен исполняющим обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования до конца сезона. Можно ли предположить, что он останется на своём посту и в дальнейшем?

— Не забывайте, что и президент РФС Алаев пока лишь исполняет свои обязанности. Вся федерация работает временно. Но, как показывает практика, нет ничего более постоянного, чем временное, поэтому не удивлюсь, если Егоров останется на своём посту и после окончания сезона. Но не думаю, что эта рокировка кардинально изменит ситуацию — ведь корень бед заключался не в фигуре Будогосского. Кого бы ни назначали руководить департаментом судейства и инспектирования, в нём оставались на своих местах всё те же люди.

— Как относитесь к возвращению в руководство отечественного судейства Валентина Иванова и Николая Левникова?

— А что толку? Оба уже руководили футбольным судейством в России. Разве было лучше? Ничего не менялось и при них. Нужно менять систему подготовки судей, систему рекомендации. Это огромная работа и большая проблема, которая не решится в одночасье. Если хороших футболистов ещё можно найти, то качественные арбитры — штучный товар. А так, когда Иванов возглавил департамент судейства и инспектирования, его все поздравляли, но в 2016-м он покинул свой пост со скандалом. Поэтому кардинальных изменений в российском футбольном судействе не жду и сейчас. Повторюсь, нужны кардинальные изменения в системе.