РФС объявил об отставке главы департамента судейства и инспектирования

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) объявил о кадровых перестановках в департаменте судейства и инспектирования.

«РФС принял решение расторгнуть трудовой договор с руководителем департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским. Исполняющим обязанности руководителя до конца текущего футбольного сезона назначен Александр Егоров», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Отмечается, что на заседании бюро исполкома РФС было принято решение о смене ещё двух руководителей.

«Руководителем Судейского комитета назначен Валентин Иванов (Андрей Бутенко останется членом комитета), а руководителем Контрольно-квалификационной комиссии по судейству — Николай Левников (Юрий Баскаков станет заместителем руководителя)», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что КДК РФС не удовлетворил апелляцию «Краснодара» на жёлтую карточку Фёдора Смолова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных