РФС объявил об отставке главы департамента судейства и инспектирования

Российский футбольный союз (РФС) объявил о кадровых перестановках в департаменте судейства и инспектирования.

«РФС принял решение расторгнуть трудовой договор с руководителем департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским. Исполняющим обязанности руководителя до конца текущего футбольного сезона назначен Александр Егоров», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Отмечается, что на заседании бюро исполкома РФС было принято решение о смене ещё двух руководителей.

«Руководителем Судейского комитета назначен Валентин Иванов (Андрей Бутенко останется членом комитета), а руководителем Контрольно-квалификационной комиссии по судейству — Николай Левников (Юрий Баскаков станет заместителем руководителя)», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что КДК РФС не удовлетворил апелляцию «Краснодара» на жёлтую карточку Фёдора Смолова.



