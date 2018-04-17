Комитет по этике РФС рассмотрит дело члена судейского комитета Авдонченко за её интервью СМИ
Об этом сообщает пресс-служба РФС.
«На наш взгляд, необходимо соблюдать корпоративную этику. Не стоит публично критиковать своих коллег, тем более что они трудятся на одном участке работы. Все вопросы стоит решать в конструктивном ключе прежде всего с помощью внутреннего профессионального диалога», — заявил врио РФС Александр Алаев.
Ранее РФС объявил об отставке главы департамента судейства и инспектирования.