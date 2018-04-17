Комитет по этике РФС рассмотрит дело члена судейского комитета Авдонченко за её интервью СМИ

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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит дело, связанное с интервью члена исполкома и судейского комитета РФС Натальи Авдонченко.

Об этом сообщает пресс-служба РФС.

«На наш взгляд, необходимо соблюдать корпоративную этику. Не стоит публично критиковать своих коллег, тем более что они трудятся на одном участке работы. Все вопросы стоит решать в конструктивном ключе прежде всего с помощью внутреннего профессионального диалога», — заявил врио РФС Александр Алаев.

Ранее РФС объявил об отставке главы департамента судейства и инспектирования.

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