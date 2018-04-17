«В удовлетворении заявления отказать»: КДК РФС не стал отменять жёлтую карточку Смолова

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отказался отменять жёлтую карточку нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова, которую он ошибочно получил за симуляцию в матче с «Арсеналом». Таким образом, форвард не сможет помочь своей команде в важнейшей игре 27-го тура РФПЛ с ЦСКА. Арбитр Артём Чистяков, принявший скандальное решение, отстранён от работы до конца года.

Карточку не отменили, судью отстранили

Шансы на то, что Фёдору Смолову отменят несправедливую жёлтую карточку, которую он получил в игре с «Арсеналом», изначально были низкими. В регламенте РФС просто нет нормы, согласно которой предупреждение можно аннулировать (если только речь не идёт о карточке, показанной не тому футболисту).

Однако поклонники краснодарской команды надеялись, что Смолов повторит судьбу Игоря Акинфеева и Халка. Оба в разные годы добивались справедливости и отмены предупреждений в КДК РФС. Вратарь сборной незаслуженно пострадал в 2009 году в дерби со «Спартаком», когда арбитр не только назначил в ворота армейцев пенальти, но и показал Акинфееву «горчичник». ЦСКА в итоге проиграл, но армейцам удалось добиться реабилитации голкипера в экспертно-судейской комиссии РФС.

Похожий случай произошёл в 2013 году, когда судья Евгений Турбин в матче с «Волгой» по ошибке показал вторую жёлтую карточку нападающему «Зенита» Халку. При этом нарушал правила Роман Широков. Предупреждение бразильца КДК РФС также отменил.

Однако на этот раз контрольно-дисциплинарный комитет не пошёл навстречу незаслуженно пострадавшему футболисту. Глава КДК Артур Григорьянц подчеркнул, что отменить карточку игрока просто не могли.

«Вчера КДК получил заявление от футбольного клуба «Краснодар» с просьбой отменить ошибочно применённое наказание к Смолову. Позиция клуба следующая: Смолову ошибочно показали жёлтую карточку, её нужно было показать Хагушу. Сегодня мы получили заключение, в котором указано, что на 34-й минуте матча арбитр Чистяков принял ошибочное решение, наказав Смолова жёлтой карточку за симуляцию. В протоколе этого матча указано: 34-я минута, предупреждение, Фёдор Смолов, симуляция. То есть арбитр матча показал жёлтую за симуляцию. Если вы откроете правила игры ФИФА, то увидите, что симуляция — это неспортивное поведение игрока с использованием трюка. Как наказывается симуляция? Предупреждением.

Путать двух игроков — Смолова и Хагуша — нельзя. Речь идёт не об ошибочном предъявлении карточки игроку, а об ошибочной квалификации действий игроков. Если исполком РФС посчитает, что нужно ввести норму, подразумевающую отмену жёлтой карточки, тогда мы вернёмся к этому вопросу перед началом следующего сезона. В удовлетворении заявления «Краснодара» отказать. Судья показывал жёлтую карточку именно Смолову и именно за симуляцию. Мы не имеем права возбуждать дело по 52-й статье, потому что у нас нет на это оснований», — заявил Григорьянц.

В 52-й статье Дисциплинарного регламента РФС речь идёт о том, что КДК может отменять карточки только в трёх случаях: если судья ошибочно показал «горчичник» другому футболисту (как в случае с Халком), если арбитр несправедливо удалил игрока (о предупреждении речи не идёт) или если рефери, показав футболисту вторую жёлтую карточку, забыл удалить его с поля. Выходит, руководствуясь буквой закона, предупреждение Смолова отменить просто невозможно, сколь бы несправедливым оно ни было.

Однако в «Краснодаре» надеялись, что в КДК РФС могут удовлетворить апелляцию на основании пункта «ошибочное применение предупреждения игроку вместо другого игрока», и пытались доказать, что вместо нападающего карточку следовало показать Анри Хагушу. Но в контрольно-дисциплинарном комитете трактовать данный пункт таким образом отказались.

Сам Смолов в своём аккаунте в Instagram иронично прокомментировал решение КДК РФС.

© www.instagram.com/smolovfedor_10

Апелляция клуба отклонена. Однако арбитр Артём Чистяков, показавший Смолову ту самую карточку, понёс серьёзное наказание. По итогам матча в Краснодаре он отстранён от работы до конца года.

«РФС принял решение не назначать арбитра Артёма Чистякова на матчи РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ до конца 2018 года», — цитирует исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева официальный сайт союза.

Решение об отстранении судьи, вероятно, было принято по совокупности фактов. Так, в матче 25-го тура РФПЛ между «Тосно» и «Уралом» арбитр назначил спорный пенальти в ворота екатеринбуржской команды, который вызвал негодование у руководства клуба и тренерского штаба команды.

При этом Алаев признался, что сожалеет об отсутствии в регламенте нормы, согласно которой карточку Смолова можно было бы отменить.

«Увы, нормы действующего регламента не позволяют отменить жёлтую карточку, о чём мы сожалеем. Убеждён, что нельзя создавать прецедент и менять правила по ходу турнира, какими бы они ни были», — добавил и. о. главы РФС.

«Мне всё понятно с нашим чемпионатом»

Спорный эпизод с участием Смолова произошёл на 34-й минуте матча с «Арсеналом». Защитник туляков Хагуш грубо сыграл против нападающего «Краснодара» на входе в штрафную. Чистяков прекрасно видел эпизод, но не решился назначить пенальти. Вместо этого он выписал Смолову «горчичник» за симуляцию. Жёлтая карточка стала для игрока четвёртой в текущем сезоне РФПЛ и следующий матч чемпионата Фёдор вынужден будет пропустить. Между тем «Краснодар» в этой ключевой встрече за медали и путёвку в Лигу чемпионов на выезде померится силами со своим прямым конкурентом — ЦСКА. По горячим следам Смолов раскритиковал Чистякова за произошедшее.

«Я хотел бы сказать по судейству. Ни разу за свою карьеру не комментировал его, но то, что произошло сегодня в первом тайме в эпизоде с моим участием, когда судья стоял в трёх метрах и, вместо того чтобы поставить очевидный пенальти, показал мне четвёртую жёлтую карточку в преддверии матча с ЦСКА… Я не знаю. Если её не отменят, то мне всё понятно с нашим чемпионатом и нашим судейским корпусом. Я ему показывал, что у меня дырка на бутсах, а он сказал, что ничего не видел и что я, кажется, симулировал. В трёх метрах стоит, я на повторе видел! Можно отменить только красную карточку? Ну, отлично, всё понятно тогда. Чемпионат великолепный, судейский корпус работает. Считаю ли, что мне умышленно дали жёлтую карточку? Ну а вы как думаете? ЦСКА испытывает финансовые проблемы, борется за попадание в Лигу чемпионов, где больше дадут денег, и у нас сейчас равное количество очков с армейцами. Совпадение? Я сомневаюсь», — цитирует Смолова Rusfootball.

Позже Фёдор подтвердил свои слова «вещественным доказательством», выложив в Instagram фотографию той самой порванной бутсы.