Подарки на вес золота: как осечки ЦСКА и «Спартака» приблизили «Локомотив» к чемпионству

Главные преследователи «Локомотива» в борьбе за первое место в чемпионате России — ЦСКА и «Спартак» — в 26-м туре РФПЛ потеряли очки. Красно-белые на отреставрированной к чемпионату мира «Екатеринбург Арене» уступили «Уралу», а армейцы после тяжелого матча с лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы не смогли обыграть «Уфу». Отрыв «Локомотива» от «Спартака» за месяц до окончания сезона вырос до пяти очков, при этом железнодорожники имеют матч в запасе. ЦСКА же позволил себя догнать «Зениту».

Первое поражение «Спартака» с августа

После субботнего разгрома, который «Локомотив» учинил «Динамо», «Спартаку» кровь из носу требовалось побеждать в Екатеринбурге, чтобы остаться в чемпионской гонке. Одержавшие четыре победы подряд красно-белые смотрелись явными фаворитами матча. Другое дело, что «Урал» проводил первый матч на отреставрированной к чемпионату мира «Екатеринбург Арене», и трибуны стадиона оказались заполненными практически на 100% (на матче присутствовали около 30 тыс. зрителей). Таким образом, хозяевам была обеспечена прекрасная поддержка.

Вдобавок облегчило жизнь «Уралу» отсутствие Луиса Адриано в составе соперника. Бразилец попал в заявку «Спартака» на игру, но на поле из-за небольшой травмы так и не вышел. А вот основной голкипер команды Александр Селихов из-за микротравмы в Екатеринбург вовсе не полетел, и его место занял опытный Артём Ребров.

Несмотря на эти потери, гости начали матч весьма активно и вскоре закрепились на чужой половине поля. Квинси Промес, оформивший хет-трик в матче предыдущего тура с «Анжи», отлично комбинировал с новичком команды Софьяном Ханни и регулярно создавал угрозы воротам соперника. А борьбу практически за все верховые мячи впереди выигрывал Зе Луиш. Это объяснялось и серьёзными кадровыми проблемами «Урала» в обороне. Из-за повреждения матч пропустил основной центральный защитник команды Грегор Балажиц, а арендованный у ЦСКА Никита Чернов остался на скамейке запасных. В результате пару Вараздату Арояну в центре обороны «шмелей» составил Доминик Динга, для которого этот матч стал лишь вторым в сезоне.

Тем не менее хозяева оборонялись весьма организованно. Екатеринбуржцы практически всей командой отходили на свою половину поля, сделав ставки на контратаки. У чужой штрафной регулярно дежурил быстрый и неуступчивый Владимир Ильин. Поддержку ему оказывали техничные Эрик Бикфалви и Отман Эль-Кабир.

В результате на 37-й минуте «Уралу» удалось забить во многом нелогичный мяч. После неудачного выноса Ильи Кутепова из собственной штрафной мяч отскочил точно на ногу Бикфалви, который технично убрал Реброва на замахе и покатил снаряд в пустой створ.

Примечательно, что за минуту до того Промес ушёл от двоих защитников соперника и прицельно пробил в дальний угол, но хозяев спасла штанга. На отреставрированном стадионе удача явно была на стороне «Урала».

Если в первом тайме «Спартак» в целом владел преимуществом, то после перерыва игра у команды откровенно разладилась. Красно-белые пытались взломать организованную оборону соперника, но у них, по большому счёту, ничего не получалось. Лишь высокий Зе Луиш продолжал цепляться за верховые мячи. Промес частенько неоправданно брал игру на себя и неточно бил по воротам Ярослава Годзюра из неочевидных позиций. Вернувшийся в основной состав Денис Глушаков был вовсе незаметен.

А на своей половине поля подопечные Массимо Карреры допускали огромное количество брака в передачах. Красно-белые порой дарили мяч оппонентам и в Махачкале, но в Екатеринбурге грешили этим непозволительно часто для действующего чемпиона. К тому же не шла игра у Фернандо, который по привычке регулярно опускался к центральным защитникам своей команды, чтобы разгонять атаки.

Брак игроков «Спартака» приводил к быстрым контратакам «Урала», и медлительные Илья Кутепов с Николой Максимовичем не всегда справлялись с быстрыми Ильиным, Эль-Кабиром и Бикфалви. Очередная грубая ошибка в одном из эпизодов — и после мощного удара Ильина гостей спас лишь Ребров.

К тому же хозяева действовали невероятно самоотверженно, демонстрируя огромное желание одержать победу в первом матче на обновлённом домашнем стадионе. Так, в одном из единоборств серьёзное рассечение головы получил Роман Емельянов. Пострадал и Зе Луиш, но опорному полузащитнику екатеринбуржцев в итоге потребовалась замена. И вышедший вместо него Андрей Егорычев успел отдать результативную передачу на Эль-Кабира. Кажется, с приобретением марокканского полузащитника у шведского «Юргордена» «Урал» попал в цель. Новичок команды в шести весенних матчах РФПЛ набрал уже пять баллов за результативность (3+2).

Единственное, что удалось сделать гостям в концовке, — забить гол престижа. Промес всё-таки нашёл возможность отличиться и упрочил своё лидерство в гонке бомбардиров РФПЛ. А «Спартак» потерпел первое поражение в чемпионате с августа прошлого года.

Правда, после игры появилась информация о желании красно-белых подать протест на исход матча. В клубе якобы обратили внимание на то, что вышедший на замену Егорычев не имел на это права из-за перебора жёлтых карточек. Три он получил в первой части сезона, выступая в ПФЛ за «Носту», а ещё одну — в недавнем матче с «Тосно».

Споры оказались недолгими. В РФПЛ оперативно отреагировали на произошедшее и объяснили, что карточки, полученные в ПФЛ, не суммируются с карточками, показанными в матчах Премьер-лиги.

Таким образом, результат матча точно останется в силе, а это значит, что преимущество «Локомотива» над «Спартаком» возросло до пяти очков. При этом железнодорожники провели на одну игру меньше.

«Спартак» проиграл в чемпионате России впервые с августа 2017...



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📷 Фотографии с матча ⚽️#УралСпартакpic.twitter.com/CXoYP2UNBi — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 15 апреля 2018 г.

Осечка на фоне усталости

А спустя пару часов ещё одна радостная для футболистов «Локомотива» новость пришла из Уфы. Уставший ЦСКА после тяжелейшего матча с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы не справился с одноимённой командой, ведущей борьбу за шестое место, которое в случае победы «Спартака» в Кубке России станет пропуском в еврокубки на следующий сезон. ЦСКА к тому же не смог помочь Алан Дзагоев, получивший повреждение в игре с лондонским клубом. Зато вернулись в строй Марио Фернандес и Понтус Вернблум.

Однако хозяева навязали маститому сопернику вязкую борьбу на всех участка поля. Да и для наставника «Уфы» Сергея Семака эта игра была не рядовой, ведь он много лет отыграл за армейцев и даже был капитаном команды. Для поклонников ЦСКА он долгие годы был кумиром, но после перехода Семака в «Зенит» отношение к нему у болельщиков красно-синих по понятным причинам ухудшилось.

Любопытно, что гости в середине первого тайма могли остаться в меньшинстве. Александр Головин после фола со стороны Бояна Йокича не сдержался и ударил обидчика шипами в бедро. За это судья вполне мог предъявить молодому полузащитнику красную карточку, но пожалел его и обошёлся предупреждением.

А незадолго до перерыва ЦСКА подстерегла новая неприятность. Дмитрий Сысуев после стеночки с Дмитрием Стоцким оказался с глазу на глаз с Игорем Акинфеевым и уверенно переиграл его. Причём за полминуты до того нападающий «Уфы» не реализовал выход один на один с основным вратарём сборной России.

Во втором тайме армейцы увеличили давление на ворота соперника и за десять минут до конца сумели спастись от поражения. После розыгрыша стандарта и неудачного выноса мяча защитниками снаряд вернулся к Фёдору Чалову, который сбросил мяч под удар Ахмеду Мусе. Ничья. На большее армейцы не претендовали. После битвы с «Арсеналом» сил у команды практически не осталось.

По итогам тура ЦСКА остался на четвёртой строчке в турнирной таблице РФПЛ, пропустив вперёд «Краснодар», и позволил себя догнать «Зениту». При этом у московского и питерского коллективов на одну игру меньше, чем у команды с юга России. Таким образом, борьба за путёвки в Лигу чемпионов в РФПЛ обострилась с новой силой. При этом обескровленному ЦСКА предстоит сыграть ещё и с «Краснодаром», и с «Зенитом». С «быками» подопечные Виктора Гончаренко встретятся уже в следующем туре, причём «Краснодару» не поможет Фёдор Смолов, получивший четвёртую жёлтую карточку в сезоне за весьма спорную симуляцию.