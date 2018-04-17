Смолов прокомментировал решение КДК РФС

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) не удовлетворять апелляцию клуба на жёлтую карточку, которую он получил во время 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с тульским «Арсеналом».

«Узнаю. КДК признал, что в моменте со Смоловым был пенальти, но жёлтую карточку не отменил», — написал Смолов в разделе Stories на своей странице в Instagram, сопроводив первое слово символами аплодисментов.

Ранее сообщалось, что КДК РФС не удовлетворил апелляцию «Краснодара» на жёлтую карточку Смолова.